الشارقة ينهي معسكر النمسا بعد 4 تجارب ودية

اختتم الشارقة معسكره الخارجي الذي خضع له في النمسا، وعاد إلى الدولة أمس، بعد فترة إعداد خاض خلالها «الملك» أربع مباريات، فاز في ثلاث منها وتعادل في واحدة فقط أمام «إن كي بياستريكا» السلوفيني 2-2.

وكانت بعثة الفريق قد غادرت إلى النمسا في 10 يوليو الماضي، وخاض الفريق برنامج تدريبات يومية مكثفة بقيادة المدرب الروماني كوزمين، الذي عكف خلال المعسكر على تجهيز الفريق بشكل جيد، ومعرفة نقاط القوة والضعف في صفوف الفريق والوقوف على السلبيات التي تسببت في تراجع نتائج الفريق في الموسم المنصرم، بهدف معالجتها وعدم تكرارها في الموسم الجديد الذي يتطلع خلاله الشارقة إلى العودة إلى منصات التتويج مجدداً بعدما غاب عنها في الموسم الماضي.

وكان الشارقة قد استهل مبارياته الودية بفوزه على فريق ليسين التشيكي 3-1. وسجل الأهداف كايو لوكاس (هدفان) وعثمان كامارا، وتغلب على الغرافة القطري 3-2، عبر كايو لوكاس وفراس بالعربي ولوان بيريرا، وفي مباراته الثالثة أمام فريق «مايوإيرويرك» النمساوي فاز بهدفين نظيفين سجلهما الغيني عثمان كامارا، والبرازيلي كايو لوكاس.

ووفقاً للبرنامج الذي وضعه الجهاز الفني للفريق الشرقاوي بقيادة المدرب الروماني كوزمين، فإن الفريق سيواصل إعداده الداخلي حتى موعد انطلاقة الموسم الكروي الجديد الذي يستهله بلقاء خورفكان، فيما سيواجه ضمن الجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين نظيره دبا الحصن، الصاعد حديثاً إلى دوري الأضواء.