بشعار غودولفين.. «سندريلاس دريم» تقبض على لقب «ساراتوغا أوكس»

أضافت المهرة «سندريلاس دريم» المملوكة لغودولفين وبإشراف مدربها شارلي آبلبي، انتصاراً جديداً في سباقات التصنيف الرفيع، عقب نجاحها فجر أمس في تحقيق فوز مستحق بلقب سباق «ساراتوغا أوكس» المخصص للمهرات من عمر ثلاث سنوات والمصنف ضمن سباقات الفئة الثانية (غروب2) لمسافة 1900 متر عشبي، وجرى على مضمار «ساراتوغا» الأميركي العريق.

وأضافت «سندريلاس دريم» انتصارها الثاني في السباقات الأميركية، بعد تتويجها مطلع الشهر الماضي بلقب سباق «بيلمونت أوكس» لخيول الفئة الأولى (غروب1) الأعلى تصنيفاً عالمياً، كما أضافت إلى سجلها الانتصار السادس في مسيرتها المقتصرة على سبع مشاركات.

وعرف الفارس وليام بيوك كيفية قيادة «سندريلاس دريم» المنحدرة من نسل الفحل «شمردل»، للتقدم تدريجياً في سباق «ساراتوغا» من مؤخرة المجموعة، ووضعها في موقع مثالي قبل دخول المنعطف الأخير، قبل إطلاق العنان لها عند دخول المسار المستقيم، نحو القبض على الصدارة في 100 متر الأخيرة، وقطع خط النهاية في المركز الأول بزمن بلغ دقيقة و54 ثانية، و92 جزءاً من الثانية، بفارق طول ونصف الطول عن صاحبة المركز الثاني المهرة الأميركية «كاثينمارسا»، بإشراف المدرب ريتشارد داوترو وقيادة الفارس المخضرم فرانكي ديتوري.

من جهته، قال مدرب غودولفين، شارلي آبلبي، في تصريحات صحافية: «تمتاز (سندريلاس دريم) باتساع خطوتها، وأسلوبها يتناسب مع المضامير الأميركية، وتجيد التعامل معها، وتبدو أكثر نضجاً مع كل سباق، وبدت رائعة قبل دخول السباق، والقلق الوحيد الذي كان يساورنا هو أنها بذلت مجهوداً كبيراً في انتصارها الماضي في (بيلمونت أوكس)، إلا أنها أظهرت مجدداً عدم تأثرها وتحقيقها فوزاً مستحقاً بلقب (ساراتوغا أوكس)».