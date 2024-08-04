الفجيرة يستعد في تركيا لـ «موسم الصعود»

يغادر فريق الفجيرة غداً إلى تركيا لخوض معسكر تدريبي استعداداً لمنافسات الموسم المقبل من دوري الدرجة الأولى الذي يطمح من خلاله إلى تقديم موسم حافل بالنتائج الإيجابية، والمنافسة على الصعود إلى دوري أدنوك للمحترفين.

وقال عضو مجلس الإدارة ومشرف الفريق الأول، أحمد إسماعيل لـ«الإمارات اليوم»: «مدة المعسكر التدريبي ستكون 18 يوماً، وتضم البعثة 36 فرداً من المدربين والإداريين واللاعبين، ونتطلع لإعداد الفريق بشكل يدعمه في تقديم موسم كروي مميز يقوده إلى التأهل للعب في دوري أدنوك للمحترفين، ولدينا خطة فنية ترتكز على أن يتم إعداد الفريق بدنياً بشكل مميز، إضافة إلى خوضه أربع مباريات ودية».

من جهته، عبّر مدرب الفجيرة الفرنسي ألكسندر توريس عن سعادته بتدريب الفجيرة، «لما يضمه الفريق من لاعبين موهوبين يتمتعون بمهارات وجهد قوي، وأنا سعيد للعلاقة التي تجمع اللاعبين داخل وخارج الملعب».

وعن طموح الفريق في الموسم الجديد، قال توريس: «لدينا أهدافنا التي تتمثل في بناء فريق قوي، والجهاز الفني يعمل على إعداد تحليل لأداء الموسم السابق لتحديد الأخطاء والعمل على تصحيحها، والحد منها، وكذلك تطوير المهارات التكتيكية التي تتناسب مع اللاعبين لتقوية الفريق».

وتابع: «في الوقت الحالي نركز على تطوير اللياقة البدنية وأمنيتي للفريق هي تحقيق النجاح والتميز الجماعي، من خلال بناء فريق يتمتع بعقلية الفوز والشعور القوي بالروح الجماعية».