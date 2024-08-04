النصر يتدرب في دبي.. ويستقر على الأجانب

عاد فريق النصر إلى التدريبات اليومية في الملعب الفرعي لاستاد آل مكتوم، عقب انتهاء المعسكر الخارجي الذي أقامه «العميد» في هولندا، وخاض فيه ثلاث مباريات ودية، استعداداً للموسم الجديد الذي يبحث فيه عن المنافسة على لقب دوري أدنوك للمحترفين.

وحصل الفريق على ثلاثة أيام راحة عقب انتهاء المعسكر الخارجي، وبدأت التدريبات، أول من أمس، بمشاركة كل اللاعبين الأجانب والمواطنين.

وكان النصر قد فاز في مباراة، وتعادل في اثنتين خلال المعسكر الخارجي، ومن المنتظر أن يخوض مباراتين وديتين خلال الفترة المقبلة قبل انطلاق الموسم، فيما يخوض أول مباراة رسمية أمام فريق العروبة في الـ17 من الشهر الجاري في مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، ثم يلتقي الفريق نفسه في 23 أغسطس بالجولة الأولى من دوري أدنوك للمحترفين، ثم يواجه بني ياس 29 منه في الجولة الثانية من الدوري.

من جهته، قيّد النصر لاعبيه الأجانب الخمسة في سجلات اتحاد الكرة، وهم: المغربي عادل تاعرابت، والبوسني سمير مميسيفيتش، والإيطالي مانولو غابياديني، والبلجيكي عثمان بوسعيد، والهولندي ليروي يوهان فير، فيما استغنى عن خدمات الكولومبي كيفن أوغوديلو، والبرتغالي أيوري، على الرغم من استمرار وجودهما في الفريق والتدريبات اليومية لاستمرار عقديهما مع النادي حتى نهاية الموسم المقبل.