صدارة إماراتية في "أبوظبي إكستريم 5 "وأصداء عالمية واسعة للبطولة

حقق الإماراتي عمر السويدي والإماراتية بلقيس الهاشمي انتصارين بارزين في النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي إكستريم التي أقيمت مساء أمس في صالة مبادلة أرينا في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي، بحضور الشيخ سلطان بن خليفة بن سلطان بن شخبوط آل نهيان، رئيس الاتحاد الآسيوي للشطرنج، رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الإلكترونية، النائب الأول لرئيس الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية عن قارة آسيا، والشيخ طارق بن فيصل القاسمي، ومعالي علياء بنت عبد الله المزروعي، وزيرة دولة لريادة الأعمال.

فقد نجح السويدي "21 عاماً" في اقتناص الفوز من خصمه الأمريكي ماركيز في فئة الوزن الخفيف، ليسجل اسمه في تاريخ البطولة، بعد سلسلة من الإنجازات، والميداليات الملونة التي حصل عليها خلال الفترة الماضية مع منتخب الإمارات للجوجيتسو ونادي الوحدة، وكانت آخرها ذهبية البطولة الآسيوية التي جرت في الإمارات خلال مايو الماضي، كما سبق له أن فاز في النسخة الأخيرة من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو للوزن نفسه وكان أول إماراتي في فئة الحزام الأسود يحقق ذهبية أبوظبي جراند سلام للجوجيتسو لجولة ريو دي جانيرو في يوليو الماضي.

وقال عمر السويدي: " حققت الإنجاز بعد تدريب متواصل على استراتيجيات اللعب بدعم من فريقي والحمدلله تمكنت من رفع علم بلادي في منصة عالمية كبيرة مثل أبوظبي اكستريم".

ونجحت البطلة الإماراتية بلقيس الهاشمي في تحقيق انتصار مستحق على اللاعبة الروسية أودنستوفا في نزال وزن الذرة وأعربت عن سعادتها بهذا الإنجاز ووجهت الشكر للكادر التدريبي واتحاد الإمارات للجوجيتسو على دعمهم المتواصل مشيرة إلى أن الفوز لم يأتِ من فراغ لكن جاء نتيجة جهد وعمل متواصل منذ أشهر.

حضرالمنافسات سعادة صالح محمد الجزيري، مدير عام السياحة في دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي ومحمد المهيري، رئيس أول قطاع الخدمات المصرفية للمواطنين، في مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد في بنك أبوظبي التجاري، بالإضافة إلى نجوم الفنون القتالية المختلطة لمنظمة "يو اف سي" أبرزهم البطل بلال محمد الذي فاز مؤخراً بحزام فئة الوزن المتوسط UFC والبطل علي القيسي.

من جانبه قال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية إن النسخة الخامسة من بطولة أبوظبي اكستريم نجحت في عكس صورة الرياضة الإماراتية وقوتها وقدرتها على الإعداد والتنظيم الاحترافي بفضل دعم القيادة الرشيدة فضلاً عن الانتصارات المميزة لأبطال الإمارات على المستوى الفني بعد انتصاري بلقيس الهاشمي وعمر السويدي، في هذا النوع الاستثنائي من النزالات بمشاركة نخبة اللاعبين الدوليين.

وشهدت المنافسات بالمجمل إقامة 14 نزالاً قوياً بمشاركة 28 رياضياً ورياضيةً من 16 دولة نافسوا في 7 نزالات جوجيتسو، و7 نزالات جرابلينج، من ضمنها 5 نزالات تمهيدية، و5 نزالات في البطاقة الرئيسية، و نزالان للحدث الرئيسي المشترك بالإضافة إلى نزالين في الحدث الرئيسي.

وجمعت الفعالية الرئيسة في نزالات الجرابلينج البطل الأمريكي فابير والبرازيلي فيرنانديز بعد 18 عاماً من آخر لقاء جمعهما في نزال للفنون القتالية المختلطة، وتمكَّن فابير من الفوز عليه للمرة الثانية بعد نزال حماسي وبراعة لافتة.

وشهد نزال الجوجيتسو الرئيسي، فوز البرازيلي رايرون جرايسي الذي يمثل الجيل الرابع من عائلة جرايسي الشهيرة التي طورت ونشرت رياضة الجوجيتسو في البرازيل والعالم على مواطنه ماركوس كاروزينو وهذه هي المرة الثانية التي يفوز بها جرايسي في بطولة أبوظبي اكستريم التي أقيمت في البرازيل .

وفي نزال الحدث الرئيسي المشترك بالجرابلينج، تمكن الأمريكي شاد مينديز من التغلب على البرازيلي دييغو برانداو، وفي نزال الجوجيتسو فاز البرتغالي بيدرو رامالو على السويدي ماكس ليندبلاد.

وأسفرت بقية المباريات في النزالات الرئيسية عن فوز الإيراني بويا رحماني على المصري عبد الوهاب في نزال وزن "الثقيل" والبرازيلي دي مينيزيس على التونسي بودهينا في نزال وزن "المتوسط"، والبرازيلي جوناتاس غراسي على التركي بوراك سارامان في نزال وزن "والتر" ، وفوز البرازيلي فيليب بيزيرا على الروسي فلاديمير بليوم في نزال وزن الثقيل.

وفي النزالات التمهيدية، فاز الكازاخستاني سيلخان بولاتبيك على الهولندي عماد أحمدين في وزن "والتر"، واليونانية زافيريا باناجيوتاراكو على الأردنية يارا قاقيش في نزال وزن"الذرة"، واللبناني أبي الصغير على الصيني ساهي في وزن "والتر".

ولاقت منافسات البطولة ردود أفعال دولية واسعة إثر النجاح التنظيمي والجماهيري والإعلامي الكبير للحدث المتخصص في فنون الجوجيتسو والجرابلينج داخل قفص النزال وحظيت بتفاعل غير مسبوق على المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي وأكَّد الحضور الجماهيري اللافت أنها بطولة استثنائية.