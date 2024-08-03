جوجل + لينكدين تويتر فيسبوك بالصور أجرى اتحاد كرة القدم، أمس، فحوصاً طبية للاعبي ولاعبات المنتخبات الوطنية للناشئين والناشئات والشابات في المنطقة الطبية بمقر الاتحاد في دبي، للتأكد من سلامتهم قبل بداية الموسم الكروي. ينطلق في مدينة تونسبرغ النرويجية، غداً، سباق أفضل زمن ضمن الجولة الثانية من بطولة العالم لزوارق الفورمولا2، بمشاركة أبرز الفرق العالمية، يتقدمها فريق أبوظبي «حامل اللقب». لمع بريق «شباب» و«المبهر»، بإشراف توماس فورسي، وقيادة الفارسة مارجوت روماري، حين توّجا بلقبي سباقي كأس الوثبة ستاليونز، أول من أمس، على مضمار ضاحية مونت دو مارسان في باريس، بمشاركة 23 خيلاً عربياً أصيلاً. اختتم أبطال الجوجيتسو مشاركتهم في بطولة غرب آسيا للجوجيتسو، في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، متوجين بتسع ميداليات جديدة، ليرفعوا رصيد المنتخب في البطولة إلى 24 ميدالية ملونة (11 ذهبية و8 فضيات، و5 برونزيات). صورة التاريخ: 03 أغسطس 2024 تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App