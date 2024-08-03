تهميش

كشف مسؤول إداري في أحد أندية دوري المحترفين لمقربين منه أنه يفكر جدياً في تقديم استقالته من منصبه لشعوره بالتهميش من قِبل إدارة النادي، خصوصاً بعد التغييرات الإدارية التي شهدها النادي، لاسيما على صعيد شركة كرة القدم.

أهداف

طالب مشجعون لنادي دبا الحصن إدارة النادي بإجراء مراجعة فنية مبكرة للتعاقد مع مهاجمين مؤثرين، بعدما كشفت المباريات الودية في معسكر تركيا عن ضعف في قدرة الفريق هجومياً.

راتب

تدرس إدارة نادٍ في الدرجة الأولى رفع قيمة راتب لاعبها لتشجيعه على مواصلة العطاء الذي قدّمه في الموسم الماضي، بعد علمها أنه تترتب عليه التزامات مالية، وتطمح إلى أن يحضر اللاعب المباريات في قمة تركيزه.

مباريات

استغرب لاعب سابق اعتزل أخيراً، فوز فرق بدوري المحترفين في جميع المباريات الودية التي خاضتها في المعسكرات الخارجية، مؤكداً أن أغلب تلك التجارب «غير مفيدة»، لكونها لن تكشف عن الأخطاء المطلوب تصحيحها، خصوصاً في خط الدفاع.

حراس

وصف مراقب رياضي تعاقد الأندية التي تنافس على البقاء مع حراس مرمى مميزين، بالقرار الفني الدقيق، وذلك تطبيقاً للقاعدة الكروية «حارس المرمى نصف الفريق».

وكيل

تفاعلت إدارة نادٍ محترف مع اتصال تلقته من مدرب أجنبي سابق، بهدف عرض لاعبين موهوبين للتعاقد معهم، قال فيه إنه يمارس مهنة وكالة أعمال اللاعبين عندما يكون غير مرتبط بعقد تدريب.