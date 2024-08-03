للمرة الثانية.. نياكاتيه يسجل نصف أهداف بني ياس في المعسكر الخارجي

أحرز مهاجم فريق بني ياس، الفرنسي من أصول مالية يوسف نياكاتيه، خمسة أهداف من أصل 11 سجلها في المباريات الودية الخمس التي خاضها «السماوي» في المعسكر الخارجي في صربيا ضمن التحضيرات للموسم الكروي الجديد الذي ينطلق بعد أسبوعين. وتعد المرة الثانية التي يتألق فيها اللاعب في المعسكر الخارجي بالطريقة نفسها، إذ كان قد سجل في معسكر المجر العام الماضي خمسة أهداف من أصل 10 أحرزها الفريق في خمس وديات.

ووضع اللاعب الذي فاز بنجومية المعسكر بصمته في أربع مباريات بداية من فوز «السماوي» برباعية نظيفة في الودية الأولى على «إف كي تاكوفو» الصربي، إذ سجل هدفاً إلى جانب أحمد شحدة، أبوبكر سيسيه ومحمد المنهالي، فيما تعادل الفريق سلبياً في المواجهة الثانية.

وسجل نياكاتيه هدفين في الودية الثالثة التي حسمها بني ياس برباعية نظيفة في مواجهة جيدينستوف الصربي، وقد سجل الهدفين الآخرين كل من الأرجنتيني خوان بوزا والسنغالي أبوبكر سيسيه، وواصل اللاعب تألقه وقاد «السماوي» للتعادل في الودية الرابعة 1-1 أمام كارميوتيسا القبرصي بتسجيله هدف اللقاء الوحيد، كما سجل هدفي فريقه في الودية الخامسة أمام بارتيزان بلغراد الصربي التي انتهت بهدفين لهدف.

وكانت إدارة بني ياس تعاقدت الموسم الماضي مع نياكاتيه في صفقة انتقال حر قادماً من الاتفاق السعودي، أملاً في حل العقم الهجومي الذي لازم «السماوي» منذ رحيل البرازيلي جواو بيدرو، وقد أحرز تسعة أهداف في دوري أدنوك للمحترفين خلال الموسم الماضي، ما دفع إدارة بني ياس لتجديد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

وعادت بعثة الفريق أمس من صربيا، ومن المقرر أن يستأنف الفريق تحضيراته على ملعبه، وسيخوض عدداً من المباريات الودية المحلية قبل تدشين مشواره في الموسم الجديد بلقاء دبا الحصن في 17 أغسطس الجاري، ضمن مسابقة كأس مصرف أبوظبي الإسلامي.

• «السماوي» يعود من صربيا، ويستأنف تحضيراته في ملعبه.

• الفريق يدشن مشواره في الموسم الجديد بلقاء دبا الحصن 17 الجاري.