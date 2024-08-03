جياد «غودولفين» تطارد ألقاب «الفئة الأولى» في أميركا

يدفع فريق «غودولفين» العالمي، اليوم، بثلاثة من صفوة جياده للمنافسة على ألقاب سباقات الفئة الأولى «جروب 1» في أميركا، على مضماري «ديل مار» و«ساراتوغا».

ويسرج مدرب فريق «غودولفين» بريندان والش، ببطلة المهرات في أميركا «بريتي ميسشيفوس» للمنافسة على لقب سباق «كليمنت إل هيرش» المخصص للمهرات والأفراس، والممتد على مضمار «ديل مار» لمسافة 1700 متر رملي.

وينافس فريق «غودولفين» العالمي، بالثنائي «ليجند أوف تايم» بإشراف شارلي آبلبي، و«فيرست ميشن» بإشراف براد كوكس، على ألقاب مضمار «ساراتوغا»، إذ ينشد الأول الفوز بسباق «ساراتوغا ديربي» الممتد لمسافة 1900 متر عشبي، فيما ينافس الثاني على سباق «ويتني ستيكس» المقام على مسافة 1700 متر رملي.

وتتطلع «بريتي ميسشيفوس» تسجيل انتصارها الرابع في سباقات الفئة الأولى «جروب 1» الأعلى تصنيفاً عالمياً، بعدما حققت العام الماضي في موسم السباقات الأميركي، ألقاب كل من سباقات «كنتاكي أوكس»، و«أكورن ستيكس»، و«تست ستيكس».

وينشد «ليجند أوف تايم» في «ساراتوغا» خطف انتصاره الأول في سباقات الفئة الأولى، بعد محاولة أولى له الشهر الماضي على صعيد هذه الفئة من السباقات، شغل خلالها المركز الثالث في سباق «بيلمونت داربي»، خصوصاً أن «ليجند أوف تايم» بدأ عامه الحالي بثلاثة انتصارات في مضمار «ميدان» بدبي، كما حقق الفوز في ظهوره الثاني في السباقات الأميركية بحصده مايو الماضي لقب سباق «بنين ريد ستيكس» للفئة الثانية «جروب 2» وجرى على مضمار «أكويدكت».

بدوره، يبحث «فيرست ميشن» عن انتصاره الأول في سباقات «جروب 1»، بعدما حقق فوزين كبيرين هذا العام في سباقات أقل تنافسية، حين تقدّم للفوز بفارق خمسة أطوال بلقب سباق «إيسكس هانديكاب» للفئة الثالثة «جروب 3»، الذي جرى مارس الماضي على مضمار «أوكلاون بارك»، واتبعه بفوزٍ آخر بفارق أربعة أطوال في مايو من هذا العام بالفوز في سباق «أليشيبا ستيكس» لخيول الفئة الثانية «جروب 2».