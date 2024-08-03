الفلاسي لا يخسر أي بطولة بدرجة 10 من 10

سجل لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام خالد بخيت الفلاسي رقماً فريداً بعدما صعد منصات التتويج في كل البطولات التي شارك فيها حتى الآن، إذ حصد 10 ميداليات (ست ذهبيات وفضيتان وبرونزيتان) في 10 بطولات مختلفة، بينها محافل دولية آسيوية وعالمية، على الرغم من انضمامه المتأخر لصفوف المنتخب عام 2021.

وقال الفلاسي (45 عاماً) لـ«الإمارات اليوم»: «ميدالياتي الذهبية الست حققتها جميعاً في فئة (الماسترز) إضافة إلى برونزية، بفضل دعم اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة برئاسة الشيخ عبدالله بن حمد بن سيف الشرقي، الأمر الذي مهّد لي الاستمرار في خوض المنافسات، لاسيما أنني انضممت للمنتخب الوطني للمرة الأولى في عمر 40 سنة».

وأضاف: «بدأت المشاركة مع المنتخب الوطني بصورة متأخرة، وقد ساعدتني عوامل عدة على الاستمرار في خوض المنافسات الدولية، إلى جانب التدريبات، منها تزايد عدد المطاعم التي تقدم الوجبات الصحية (الدايت) التي تساعد اللاعب على الاستعداد وفقاً للمواصفات العالمية الحديثة، إضافة إلى توافر عدد كبير من الصالات الرياضية الحديثة التي تؤمن ظروفاً تدريبية مميزة، فضلاً عن نوعية المكمّلات الغذائية فائقة الجودة».

وأوضح: «نجاح لاعب بناء الأجسام في المحافل الدولية ينطلق من جهود وأسلوب عمل مدربيه والإداريين، وفخور بمدربي في الصالة الكابتن الماس موسى البلوشي، ومدرب المنتخب الوطني زويد سالمين الزعابي، ورئيس لجنة المنتخبات أحمد جوهر، ولكل واحد منهم دور في تمكيني من الفوز بميداليات في جميع البطولات الدولية التي خضتها مع المنتخب الوطني».

وأضاف الفلاسي: «تنتظرني مشاركة مهمة وقوية في بطولة العالم المقبلة التي ستقام في إيران، وهدفي الفوز بالميدالية الذهبية الرابعة على التوالي، بعد أن فزت سابقاً بثلاث ذهبيات متتالية في آخر ثلاث بطولات للعالم في فئة (الماسترز) لوزن 80 كيلوغراماً للفئة العمرية 45 سنة».

• 45 سنة عمر لاعب المنتخب الوطني لبناء الأجسام خالد الفلاسي.