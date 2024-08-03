الهيئة العامة للرياضة تطلق منصة «المواهب»

أعلنت الهيئة العامة للرياضة عن إطلاق منصة «المواهب الرياضية»، في إطار المشروع التحولي «تمكين واستدامة المواهب الرياضية»، إذ تهدف المنصة إلى دعم عملية اكتشاف 1500 موهبة رياضية جديدة وتوفير الرعاية اللازمة لها لتطوير هذه المواهب واحتضانها وتمكينها، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031» ليكون المجتمع الإماراتي حاضناً وممكناً للجميع على الصعيد الرياضي.

تأتي منصة «المواهب الرياضية» كأداة متطوّرة لجمع البيانات والمعلومات المتعلقة بالمواهب الرياضية، بدءاً من مرحلة التسجيل وصولاً إلى مرحلة التمكين، من خلال رصد المهرجانات والفعاليات الرياضية المعنية باكتشاف المواهب في المجتمع، بالتعاون مع الاتحادات الرياضية والمؤسسات التعليمية المعنية في دولة الإمارات، بهدف ربط الرياضيين الموهوبين بالفرص المناسبة لتطوير مهاراتهم وتوجيه قدراتهم وإمكاناتهم إلى المسار الصحيح.

من جهته، قال مدير عام الهيئة العامة للرياضة غانم الهاجري: «يهدف المشروع إلى توسيع قاعدة الممارسة الرياضية للمواهب الواعدة وتنمية الثقافة الرياضية لديهم وثقافة الاحتراف، وذلك من خلال المنصة، لضمان استدامة المواهب الرياضية تماشياً مع قيم ومبادئ مبادرة (عام الاستدامة)، إضافة إلى تعزيز عملية اكتشاف المواهب لبناء مستقبل أكثر إشراقاً للرياضة الإماراتية».

وأضاف: «يعكس هذا المشروع الجهود المكثفة للهيئة بالتنسيق مع الشركاء في القطاع الرياضي والقطاعين الحكومي والخاص، لوضع الخطط الوطنية لاكتشاف وتمكين المواهب الرياضية للارتقاء المستمر والممنهج بواقع رياضة الإمارات».

من جهته، قال الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، المدير التنفيذي لقطاع التنمية الرياضية بالهيئة العامة للرياضة: «نسعى من خلال هذا المشروع إلى تطوير قاعدة بيانات شاملة للمواهب الرياضية في الدولة عن طريق المنصة الإلكترونية، التي تتميز بأنها متاحة للتسجيل لكل المواهب الشابة سواء من المشاركين في الفعاليات الرياضية أو غير المشاركين، لتكون تلك المنصة بمثابة قناة التواصل الرئيسة مع الرياضيين الموهوبين في دولة الإمارات».

وأكد سهيل بن بطي، أن زيادة الفعاليات المخصصة لاكتشاف المواهب والعمل على تمكينها سيسهمان في تعزيز الهوية الوطنية لدى مواهبنا الرياضية، وتحقيق الطموحات الرياضية الوطنية.

وأضاف: «إن دعم المواهب الرياضية الواعدة والاتحادات الرياضية مالياً وإدارياً سيعزّز فرص نجاح الرياضيين الذين لديهم فرص للتأهل للأولمبياد، كما سيسهم في تعزيز فرص نجاح الرياضيين الإماراتيين في المنافسات الرياضية العالمية وتحقيق الإنجازات الرياضية على المستويات كافة، من أجل تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031 عبر تأهيل أكثر من 30 رياضياً إماراتياً للمشاركة في دورة الألعاب الأولمبية 2032».

أهداف منصة «المواهب الرياضية»

تهدف منصة «المواهب الرياضية» إلى اكتشاف المواهب الرياضية وفقاً للمرحلة العمرية، ورصد وتوثيق المبادرات وبرامج اكتشاف وتمكين المواهب الرياضية، وزيادة عدد المشاركين والبرامج والأنشطة المتعلقة باكتشاف المواهب الرياضية، وبناء قاعدة بيانات شاملة عن المواهب الرياضية في الألعاب الرياضية التنافسية المختلفة.

ووضعت الهيئة العامة للرياضة عدداً من المعايير لتعزيز اكتشاف وتمكين المواهب الرياضية، بهدف تعزيز الشراكة بين الأطراف المعنية لتحقيق مبادئ الإدارة الرياضية الرشيدة والحوكمة المؤسسية من أجل الالتزام وضمان تنفيذ الخطط والبرامج والأهداف والاستراتيجيات الرياضية للأطراف المعنية.

غانم الهاجري:

يهدف المشروع إلى ضمان استدامة المواهب للارتقاء المستمر والممنهج بواقع رياضة الإمارات.

سهيل بن بطي:

نسعى إلى تطوير قاعدة بيانات شاملة للموهوبين رياضياً.. والمنصة متاحة لكل المواهب الشابة.