إنجاز جديد لأكاديميات دبي.. لقبان في «مونديال برشلونة»

حققت الأكاديميات الرياضية في دبي إنجازاً جديداً من خلال فوز فريقين من أكاديمية برشلونة في دبي، بلقب بطولة العالم لأكاديميات برشلونة التي ينظمها النادي سنوياً بملاعبه في إسبانيا، إذ حقق فريقا تحت 16 سنة وتحت 14 سنة لقبي فئتيهما في البطولة التي شارك فيها 175 فريقاً يمثلون 36 أكاديمية لبرشلونة في 22 دولة، فيما شاركت أكاديمية برشلونة في دبي بثمانية فرق في منافسات البطولة السنوية.

وحضر المنافسات وتوّج الفائزين، نائب رئيس نادي برشلونة رافاييل يستي، ونجم برشلونة السابق اللاعب سيرجي (مدير أكاديميات برشلونة حالياً)، وكذلك المدير في أكاديميات برشلونة بيني ميغريل.

وشهدت بطولة عام 2024، مشاركة 2000 لاعب ولاعبة من عمر سبع سنوات إلى 16 سنة، يمثلون 175 فريقاً في أكاديميات برشلونة المنتشرة في مختلف القارات، وخاضت الفرق 638 مباراة، بما فيها نهائيات جميع الفئات التي أسفرت عن فوز فريقين من دبي والاحتفاء باللقب.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان أمس، «إن فوز فريقين من أكاديمية برشلونة في دبي بالبطولة، يؤكد مدى الاستفادة التي تتحقق من وجود هذه الأكاديميات في الدولة، ونجاحها في تحقيق أهدافها في استقطاب وتطوير الموهوبين الرياضيين، وتأهيلهم لخوض منافسات قوية على المستوى العالمي مع منافسيهم من الفئات العمرية نفسها، مستفيدين من التشريعات الداعمة لعمل الأكاديميات، وجودة الحياة، وكذلك مكانة الرياضة في الدولة، ووجود جاليات عدة توفر لأبنائها الفرصة للتدريب واللعب في أفضل الأكاديميات، وخوض المنافسات العديدة سنوياً في الدولة وخارجها».

بدوره، عبّر مدير أكاديمية برشلونة، سيف توفيق عن سعادته بتحقيق لقبين من ألقاب البطولة، وقال: «إن هذا الإنجاز الثنائي، يؤكد قيمة وجودة العمل الذي تقوم به أكاديمية برشلونة في دبي، حيث تعمل وفق تقاليد نادي برشلونة العريق في استقطاب ورعاية وتطوير الموهوبين، وجهود فريق العمل في دبي بالتنسيق والإشراف من أكاديمية النادي الرئيسة في برشلونة».

كما قدّم شكره لمجلس دبي الرياضي الذي يقدّم كل الدعم للأكاديميات التي تعمل في دبي، ويقوم بتنظيم بطولات عديدة سنوياً، تتيح للأكاديميات زج فرقها من مختلف الفئات العمرية في منافسات عالية المستوى، تسهم في تطوير مهاراتهم وخبراتهم، وهو الأمر الذي يدعم جهود تطوير الموهوبين وتأهيلهم للمشاركة في البطولات المحلية والدولية والفوز بألقابها.