اتحاد الكاراتيه يناقش مع الأندية بطولات الموسم الجديد

عقد اتحاد الكاراتيه، أول من أمس، اجتماعاً تنسيقياً، مع مدربي وإداريي الأندية، لمناقشة الاقتراحات المتعلقة بالموسم الرياضي الجديد 2024-2025.

وحضر الاجتماع الذي عقد بمقر اتحاد الكاراتيه في دبي كل من: النائب الأول لرئيس اتحاد الكاراتيه راشد عبدالمجيد آل علي، وعضو مجلس الإدارة ورئيس لجنة المسابقات إبراهيم النعيمي، ومدير الاتحاد ورئيس اللجنة الفنية الخبير محمد عباس، والمدير الفني للاتحاد هشام سري، والحكم الدولي ورئيس لجنة الحكام جابر الزعابي، وممثلي الأندية.

وتم خلال الاجتماع، شرح العديد من النقاط المهمة التي وضعها الاتحاد في الاعتبار والمتعلقة بشروط البطولات والنظرة المستقبلية للعبة وانتشارها، والمستندة إلى توجيهات رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي ونائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه اللواء ناصر عبدالرزاق الرزوقي.