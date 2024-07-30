عبدالرحمن محمد: أزمة الظهير الأيمن في النصر مستمرة

أكد قائد المنتخب الوطني وفريق النصر السابق عبدالرحمن محمد، قوة الصفقات التي أبرمها «العميد» حتى الآن، لكنه أشار إلى أن أهم تحدٍّ للفريق في الموسم الجديد لم يتم التعامل معه وهو أزمة الظهير الأيمن التي يعانيها منذ فترة طويلة.

وقال عبدالرحمن محمد لـ«الإمارات اليوم»: «نجح مجلس الإدارة بشكل كبير في التعامل مع الصفقات وسد الثغرات الضرورية، ويظهر وجود اتفاق كبير بين المدرب ومجلس الإدارة من خلال التعاقدات القوية التي أعلنها، ولكن حتى الآن لم يتم التعامل مع أهم أزمة وهي الظهير الأيمن».

وأوضح: «يعاني الفريق أزمة حقيقية في هذا المركز منذ فترة طويلة، أما الظهير الأيسر فيملك الفريق لاعبين جيدين وكليهما في المنتخب الأولمبي عبدالله عباس وماجد الطنيجي، ولكن الظهير الأيمن لم يتم التعامل معه حتى الآن».

يُذكر أن نادي النصر أعلن حتى الآن خمس صفقات جديدة، والبداية القوية كانت بالتعاقد مع الهداف علي مبخوت، ثم مع اللاعبين المقيمين البرازيلي جونيور سيلفا، والمغربي مروان أزرقان (22 عاماً)، جناح فريق أوتريخت الهولندي، واللاعب الهولندي ليروي فير، كما تم التعاقد مع المهاجم سالم السومحي (21 عاماً) قادماً من نادي الوحدة، فيما جدّد النادي عقد البوسني ميميسيفيتش.

وتابع قائد النصر السابق: «الفريق سيقدّم موسماً قوياً إذا نجح في تخطي أول خمس جولات بشكل جيد ورفض الخسارة فيها، إضافة إلى تحدٍّ كبير أيضاً أمام إدارة النصر بالتغلب على متطلبات الجماهير، والذي يجب أن يكون من المحاور المهمة، رغبة منهم في رؤية فريقهم في سباق المنافسة على لقب الدوري».