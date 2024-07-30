«الإبداع الرياضي» تحفّز الرياضيين العرب للتألق في أولمبياد باريس

هنأت «جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي» الرياضيين الإماراتيين والعرب المشاركين في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية في باريس، التي تُقام منافساتها خلال الفترة من 26 يوليو الجاري وحتى 11 أغسطس المقبل ونيلهم فرصة التمثيل المشرف لأوطانهم، وحفزتهم على التنافس القوي للفوز بالميداليات وصعود منصات التتويج في الحدث الرياضي العالمي الأكبر.

وقالت الجائزة في بيان أمس: «لأن الفوز بالميداليات الأولمبية قمة الأداء للرياضيين وتحقيقاً لحلم كبير للرياضي وللوطن، كما يمثل تتويجاً لسنوات من العمل الدؤوب والتدريب المستمر عالي المستوى لساعات عدة يومياً، فقد أولت جائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي اهتماماً وتقديراً كبيرين للفائزين بالميداليات الأولمبية وتمنحهم التكريم الذي يستحقونه في حفل الجائزة، وكذلك الحرص قبل انطلاقة المنافسات على تهنئة الرياضيين بنيل شرف المنافسة في الأولمبياد وتحفيزهم على الفوز بالميداليات الأولمبية وتحقيق الفخر لهم ولعائلاتهم ولأوطانهم، ونيل شرف الفوز بالجائزة أيضاً وتسجيل أسمائهم في قائمة الأبطال الأولمبيين والمبدعين الرياضيين».

يُذكر أنه طوال 29 دورة أولمبية صيفية نال الرياضيون العرب من الرجال والسيدات ومن مختلف الدول العربية 129 ميدالية أولمبية، توزّعت على 32 ذهبية و34 فضية و63 برونزية.