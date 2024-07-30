عجمان يتعاقد مع مهاجم جامايكي

تعاقد نادي عجمان رسمياً مع مهاجم تولوز الفرنسي، الجامايكي جونيو فليمينغز الذي لعب معاراً الموسم الماضي لفريق فوجدوفاتس الصربي، وذلك لمدة موسم واحد قابل للتجديد، من دون الكشف عن التفاصيل المادية.

وقال مدير فريق عجمان محمد حسين لـ«الإمارات اليوم»: «جونيو فليمينغز، يُعد من الصفقات المميزة للنادي، نظراً لسجله الاحترافي المميز، ومشاركاته الدائمة مع جميع الفرق التي لعب لها وعدد أهدافه الذي يؤكد أنه من المهاجمين الرائعين، ونتمنّى أن يكون إضافة قوية ومهمة للبرتقالي».

وأضاف: «عجمان أكمل جميع تعاقداته للموسم الجديد، من خلال إبرام صفقات قوية سواء على صعيد المقيمين أو الأجانب».