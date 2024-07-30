الفردان مرشح نادي الشارقة لرئاسة اتحاد كرة السلة

أعلن نادي الشارقة الرياضي، أمس، ترشيح عبداللطيف الفردان لرئاسة اتحاد كرة السلة في الدورة الانتخابية الجديدة 2024-2028.

وأشار بيان نادي الشارقة، إلى أن الفردان من القيادات الرياضية البارزة وأصحاب مسيرة طويلة من الخبرة الإدارية في كرة السلة، حيث يشغل منصب نائب رئيس الاتحاد لكرة السلة منذ عام 2012.

وأوضح البيان أن: «الفردان تم انتخابه عضواً بالمكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة السلة لدورتين متتاليتين، الأولى بين عامي 2019 وحتى 2023، والثانية منذ 2023 وحتى 2027، وشغله لمنصب رئيس اللجنة المالية في الاتحاد الآسيوي عن الفترة ذاتها».

كما يعتبر الفردان عضواً باللجنة المالية للاتحاد الدولي لكرة السلة، إضافة إلى مناصب عدة شغلها في مسيرته، منها رئاسته للجنة التنظيمية لدول مجلس التعاون الخليجي لكرة السلة.