10 فرسان من الإمارات في القائمة الأولية لمونديال القدرة

أعلن الاتحاد الدولي للفروسية القائمة الأولية للخيول والفرسان المشاركين في بطولة العالم للقدرة لمسافة 160 كلم (3 نجوم) 2024، التي ستُقام في السابع من سبتمبر المقبل بميادين مونبازييه في جنوب غرب فرنسا.

وبلغ عدد الفرسان الذين تم اعتمادهم للمشاركة 191 فارساً وفارسة من 25 دولة حول العالم، فيما بلغ عدد الخيول المسجلة في مرحلة التداخيل 227 خيلاً.

واشتملت القائمة الأولية لفريق الإمارات على كل من منصور الفارسي على صهوة «باجير دي لوزيلي»، وسعيد الحربي على صهوة «كاسلبار كدبارا»، وسالم الكتبي بطل نسخة 2021 ووصيف نسخة 2023، على صهوة «هالة» التي حقق على صهوتها تلك الألقاب، وسجل أيضاً الجواد «ديابلالو فويلي».

كما ضمت القائمة أيضاً فارس المنصوري وسجل معه كلاً من الجواد «ايدي دي مونتروزير» و«سنديكيا»، وسعيد راشد الشامسي وسجل معه ثلاثة خيول هي «ديفا دي جاليما»، «اريا ديس ايغاز» و«فالمبيور فيولي»، وعبدالله العامري مع الجواد «رازالي دو لورغايز»، وعبدالله المري مع الجواد «فولكاني فيولي»، وسيف المزروعي مع الجواد «ماجيك جلين تورك»، وزايد المهيري على صهوة «الشميمي»، وسعيد المهيري على صهوة «بجيز لي ماجوري».