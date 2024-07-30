رياضة محلية في صور

يخوض لاعبو منتخب الرماية الخمسة المتأهلون لدورة الألعاب البارالمبية «باريس 2024» معسكراً تحضيراً داخلياً، يستمر حتى موعد السفر إلى باريس 20 أغسطس المقبل، وهم: عبدالله العرياني، وسيف النعيمي، وعبيد الدهماني، وعائشة الشامسي، وعائشة المهيري.

فاز درّاج فريق الإمارات للمحترفين مارك هيرشي، بلقب المرحلة الرابعة من طواف التشيك، الممتدة من شومبيرك وشترنبرك لمسافة 131.8 كلم.

توّجت المهرة «لابوا دوز كارير» والمهر «اليفيشن الموري»، بلقب سباقي كأس الوثبة ستاليونز، اللذين أقيما بمضماري لا تست في ضواحي العاصمة الفرنسية باريس، وسلوزفيك في العاصمة البولندية وارسو، أول من أمس، بمشاركة 21 خيلاً عربية أصيلة.

فاز كيفين عمر من جزر القمر، بالنزال الرئيس للنسخة 51 العربية من بطولة «محاربي الإمارات» للفنون القتالية المختلطة، التي أقيمت بصالة «ادنيك مارينا» في أبوظبي، أول من أمس، بتغلبه على السوداني محمد جمعة، بقرار الحكام، في الوزن الحر.

حصد أبطال الإمارات 10 ميداليات في الجولة الأولى من البطولة الدولية للدرّاجات المائية فئة «الجي إس بي»، التي أقيمت في بولندا.