جواد غودولفين «سيلفر نوت» يحطم الزمن القياسي في مضمار «ساراتوغا»

حطم نجم فريق «غودولفين» العالمي، الجواد «سيلفر نوت» بإشراف المدرب شارلي آبلبي، الزمن القياسي لمسافة 2200 متر لمضمار «ساراتوغا» الأميركي الشهير، حين تمكن جواد الأربع سنوات فجر أمس، من انتزاع انتصارٍ باهر بلقب سباق «بولينغ غرين ستيكس» المخصص للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية «جروب2».

وحافظ «سيلفر نوت» في موسمه الحالي على سجله الخالي من الهزائم في موسم سباقات أمريكا الشمالية، بعد أن أضاف بلقب «بولينغ غرين ستيكس» الانتصار الثالث له، بعد تتويجه أبريل الماضي بلقب سباق «إلكورن ستيكس» للفئة الثانية «جروب2» الذي أقيم على مضمار «كينلاند» الأميركي، واتبعه في مايو من هذا العام بالفوز في سباق «مان أو وار ستيكس» لذات الفئة «جروب2» وجرى على مضمار «أوكوداكت».

واستطاع الفارس فلافيان برايت، قيادة «سيلفر نوت» للانطلاق سريعاً من البوابة، وتصدر المنافسات منذ المراحل الأولى للسباق، قبل إطلاق العنان لقدراته عند دخول المنعطف الأخير، قاطعاً خط النهاية بالمركز الأول، وبزمن بلغ دقيقتين و11 ثانية وثلاث أجزاء من الثانية، بفارق الطولين ونصف الطول عن صاحب المركز الثاني الجواد الأميركي «سولدير رايزينغ» بإشراف المدرب كريتسوف كلايمنت وقيادة الفارس جوش أورتيز.

وعلق الفارس برات على أداء «سيلفر نوت» نحو تحقيق الفوز، بقوله في تصريحات صحفية: «انطلق (سيلفر نوت) بشكل جيد من البوابة، ولم أرغب في الانخراط في سباق بطيء الوتيرة، وتمكنا من الوصول إلى الصدارة بسهولة، قبل أن بتعرض لبعض الضغط، إلا أن استجابة الجواد كانت فاعلة عند الحاجة في التقدم بثبات في المقدمة».

واختتم: «أشعر بالامتنان الكبير لفريق (غودولفين) والمدرب شارلي آبلبي، على الفرصة التي منحت لي لقيادة الجواد (سيلفر نوات)، وعملت جاهداً على استثمار هذه الفرصة وبذل قصارى جهودي لتحقيق الفوز».