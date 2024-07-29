فراشة الجمباز الأميركية بـ «صحة جيدة»

شهدت منافسات الجمباز سطوع نجمات عدة نجحن في وضع بصمتهن بقوة على منصات التتويج في دورات الألعاب الأولمبية، من أبرزهن الأميركية سيمون بايلز التي تعد إحدى أبرز اللاعبات في تاريخ اللعبة، بعدما بدأت مسيرتها الأولمبية في دورة «ري دي جانيرو-2016»، بفوزها بأربع ميداليات ذهبية، وميدالية برونزية. وتميزت بايلز وفق مختصين ومحللي أداء في رياضة الجمباز العالمي، بقدرتها الفائقة على أداء الحركات الصعبة والمعقّدة ببراعة ودقة، إلا أنها واجهت تحديات كبيرة في دورة «طوكيو 2020» تتعلق بالصحة النفسية التي أجبرتها على الانسحاب من أغلب المنافسات، وإبراز قوتها وشجاعتها في مواجهة الصعوبات بالفوز بالميدالية البرونزية على جهاز التوازن. وأعلنت بايلز في 2021 التوقف للاستراحة والعمل على صحتها النفسية، قبل أن تعود إلى ساحة الأحداث الرياضية بانتصار مذهل في أكتوبر الماضي، وحصدها أربع ميداليات ذهبية جديدة في بطولة العالم للجمباز. وتتطلع بايلز في «باريس 2024» للعودة مجدداً إلى المجد الأولمبي، وحصد مزيد من الإنجازات، خصوصاً أن ابنة 27 ربيعاً، أجرت تدريباتها الخميس الماضي في قاعة «بيرسي آرينا» في العاصمة الفرنسية، وأدت فقرات تدريبية عالية المستوى تؤكد عزمها على المنافسة مجدداً على منصات التتويج.