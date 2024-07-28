راشد بن حميد النعيمي يستقبل وفود الدول الزائرة للبيت الأولمبي الإماراتي في باريس

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي نائب رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، رئيس وفد الإمارات المشارك في دورة الألعاب الأولمبية "باريس 2024" الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية السعودية، بحفل افتتاح البيت الأولمبي الإماراتي في باريس بحضور معالي نورة الكعبي وزيرة دولة، وسعادة فارس المطوع الأمين العام للجنة الأولمبية الوطنية، وسعادة غانم مبارك الهاجري المدير العام للهيئة العامة للرياضة، وعدد من الشخصيات العامة والرياضية.

كما استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الشيخ جوعان بن حمد آل ثاني رئيس اللجنة الأولمبية القطرية، والشيخ خالد بن محمد الزبير رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية والوفدين المرافقين لهما.

وتعرفت الوفود الزائرة للبيت الأولمبي الإماراتي على مجموعة من التجارب الفريدة في رحلة إلى أعماق الثقافة الإماراتية من خلال 8 مساحات تفاعلية، مع إمكانية استكشاف جدارية مرسومة يدويًّا، تتكون من 18 إطاراً، مستوحاة من البيت الشعبي، وهو جزء مميز من التراث الحضري لدولة الإمارات.