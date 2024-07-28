بالهول يكشف عن برنامجه الانتخابي لرئاسة اتحاد السلة

كشف مرشح نادي النصر لمنصب رئاسة اتحاد كرة السلة، ضرار بالهول، عن 9 محاور أساسية، في برنامجه الانتخابي، لاستعادة السلة الإماراتية لمكانتها الطبيعية، أبرزها الرياضة المدرسية ودوري الجامعات والجاليات والتعاون مع الأكاديميات بما يضمن في زيادة انتشار اللعبة وصناعة جيلٍ جديد من المواهب.

وجاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم الأحد، في صالة نادي النصر بدبي، وحضره ممثلي وسائل الإعلام المحلية، وتخلله الكشف عن كامل تفاصيل البرنامج الانتخابي.

وسلط بالهول في كلمته بالمؤتمر، الضوء على أهمية العمل يداً بيد مع جميع المعنيين في شؤون اللعبة، لأحداث تأثير كبير داخل مجتمع كرة السلة، بدايةً من الرياضة المدرسية، مروراً بالتعاون الإيجابي مع الأكاديميات، والأندية، ودوري الجاليات والجامعات، بما يضمن صناعة جيلٍ جديد من المواهب القادرة على رفد المنتخبات الوطنية بالزاد البشري من حيث الكم والنوع على حدٍ سواء.

وجاءت المحاور التسعة التي كشف عنها بالهول في المؤتمر الصحفي على النحو التالي:

1ـ وضع استراتيجية واضحة تمتد لأربع سنوات تمثل الدورة الانتخابية، وذلك بالتنسيق مع كافة الأطراف، ويخدم تطوير اللعبة على كافة الصعد

2ـ إبرام اتحاد السلة لشراكات ناجحة وطويلة الأمد مع شركات وطنية عملاقة، حكومية منها أو خاصة، بما يسهم في توفير مزيد من الميزانيات القادرة على تميل الخطط الاستراتيجية لتطوير اللعبة

3ـ تطوير نظام المسابقات المحلية، بما له من أهمية في منح اللاعبين مزيداً من المباريات والقوة التنافسية التي تنعكس إيجاباً على رفع جهوزيتهم قبل تمثيل المنتخبات الوطنية

4ـ تعزيز وتطوير قدرات المسؤولين في الاتحاد والأطقم الفنية المنضوية تحت مظلته، وفق أعلى المعايير الدولية

5ـ إبرام شراكات مع اتحادات متقدمة على الساحة الدولية، تهدف للارتقاء بمستوى المنتخبات الوطنية والمواهب على حدٍ سواء.

6ـ التركيز على زيادة ممارس اللعبة في المدارس، كونها تمثل المنجم الحقيقي لاكتشاف المواهب والزاد البشري الذي تبحث عنه الأندية من حيث الكم والنوع

7ـ توسيع قاعدة المشاركة للأكاديميات وفرق الجاليات في أنشطة الاتحاد، بما يخدم رفد الأندية بعناصر قادرة مستقبلاً على تشكيل الإضافة للمنتخبات الوطنية.

8ـ تنظيم دوريات خاصة بالجاليات تحت مظلة الاتحاد، وتخصيص كؤوس خاصة بتلك الدوريات

9ـ التنسيق مع المجالس الرياضية بما يخدم الارتقاء بمستوى اللعبة، بما فيها تطوير كرة السلة النسائية بالدولة.