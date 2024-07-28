أحمد الكعبي يحرز برونزية بطولة العالم للزوارق السريعة

أحرز لاعب نادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أحمد راشد علي الكعبي الميدالية البرونزية في منافسات فئة الدولفين ضمن بطولة العالم للزوارق السريعة (فورمولا المستقبل) للناشئين التي اختتمت اليوم الأحد في لاتفيا.

ليصبح أصغر متسابق من دولة الامارات العربية المتحدة في هذه المرحلة من العمر يحقق برونزية العالم للزوارق فورمولا المستقبل (فئة الدولفين) ليرسم ملامح موهبة رياضية جديدة وبما يعكس خطط اكاديمية تدريب الناشئين في نادي الفجيرة الى واقع ملموس وانجازات باهرة.

وخطف اللاعب الاضواء في الحدث الكبير وسط مشاركة 86 متسابقا ومتسابقة يمثلون منتخبات وفرق من 12 دولة بينما فاز المتسابق محمد فيصل ميرزا بالمركز الرابع في الفئة الرابعة، فيما كانت باقي نتائج الفريق رائعة وجيدة ونافسوا حتى المراحل الحاسمة.

وجرت مراسم تتويج ابطال فئات بطولة العالم لزوارق فورمولا المستقبل وسط حضور رفيع من المسئولين تقدمهم سالم محمد عبدالله الشويهي القائم بأعمال سفارة دولة الامارات العربية المتحدة في جمهورية لاتفيا واحمد ابراهيم محمد البلوشي ممثل الاتحاد الدولي -يو آي أم- رئيس اللجنة الدولية لفورمولا المستقبل رئيس وفد نادي الفجيرة، فيما حظى الحدث بمتابعة شخصية من الدكتور رافئيللي كيولي رئيس الاتحاد الدولي والذي حضر جانبا من المنافسات.

وأكد احمد إبراهيم البلوشي المدير العام لنادي الفجيرة الدولي للرياضات البحرية أن ممثل دولة الامارات العربية المتحدة فريق الفجيرة قدم مستويات رائعة خلال البطولة العالمية وكان قريبا من مضاعفة إنجازاته في الفائت الست لكن الفائدة كانت بالطبع اكتساب التجربة لأبطالنا الصغار واللذين ينتظرهم مستقبل واعد وحافل بالإنجازات والنجاحات في عالم سباقات الزوارق السريعة بإذن الله وبالطبع أن تراكم الخبرات سوف يساعدهم في الاستحقاقات العالمية المقبلة.