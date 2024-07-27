منصور بن محمد: نواصل تعزيز دور القطاع الرياضي في الناتج المحلي لدبي

هنأ سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أعضاء مجلس الإدارة الجديد لنيلهم ثقة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتكليفهم بهذه المهمة الوطنية في إدارة وتطوير القطاع الرياضي في دبي وتحقيق الأهداف الرياضية والمجتمعية والاقتصادية للمجلس، وتمنّى لهم التوفيق في عملهم لاسيما أنهم من الكوادر الوطنية المشهود لها بالكفاءة والتميز في العمل.

وأشاد سموه بجهود أعضاء مجلس إدارة مجلس دبي الرياضي السابق، الذي ضم نائب رئيس المجلس مطر الطاير، وأعضاء المجلس: الفريق عبدالله خليفة المري، ومريم الحمادي، وهالة بدري، وسامي القمزي، وموزة المري، وجمال المري، الذين قدمّوا جهوداً كبيرة لتطوير القطاع الرياضي في دبي والدولة خلال فترة عملهم السابقة التي امتدت سنوات عدة.

وقال سموه: «لقد قدّم مطر الطاير منذُ تأسيس المجلس وخلال فترة عمله نائباً للرئيس، جهوداً كبيرة لإدارة وتطوير القطاع الرياضي، شهدنا خلالها التحوّل من الهواية إلى الاحتراف ووضع منهجيات عمل مؤسسي وحوكمة القطاع الرياضي، وكانت له بصمات كبيرة وراسخة.. وله منّا كل الشكر والتقدير، وكذلك جميع العاملين في هذا القطاع الحيوي».

كما أشاد سموه بجهود الفريق عبدالله خليفة المري ومريم الحمادي اللذين قدما إضافات كبيرة للعمل الرياضي المؤسسي، انطلاقاً من خبراتهما الوظيفية وتجاربهما المهنية الكبيرة، ولجميع أعضاء مجلس الإدارة السابق الذين كان لهم دور كبير في تحقيق أهداف المجلس الرياضية والمجتمعية والاقتصادية.

جاء ذلك، خلال الاجتماع الأول لمجلس إدارة مجلس دبي الرياضي الجديد، الذي ترأسه سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، بحضور نائب رئيس المجلس خلفان جمعة بلهول، وأعضاء مجلس الإدارة: علي محمد المطوع، أحمد زينل الخاجة، سيد إسماعيل سيد الهاشمي، د. عبدالله محمد الكرم، صفية مختار الصايغ، ماجد عبدالله العصيمي، وأمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، ومساعد الأمين العام للمجلس ناصر أمان آل رحمة.

تحقيق الأهداف المستقبلية

حدّد سمو رئيس المجلس خلال الاجتماع أهم ملامح المرحلة المقبلة لتحقيق أهداف المجلس بالاستناد إلى «أجندة دبي الاجتماعية 33» و«أجندة دبي الاقتصادية D33» و«خطة دبي الحضرية 2024»، وجميع المشاريع التحولية في الإمارة، كخارطة طريق لمجتمع دبي للسنوات الـ10 المقبلة، انسجاماً مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وتنفيذاً لتوجيهات سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، لمستقبل دبي في جميع المجالات.

ووجّه سموه خلال الاجتماع أعضاء مجلس الإدارة الجديد، بضرورة تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتوفير التسهيلات اللازمة للاستثمار في القطاع الرياضي والاستفادة من السياسات والتشريعات الحكومية، بهدف تنفيذ مشاريع رائدة وتعزيز إسهام القطاع الرياضي في الناتج المحلي للإمارة.

كما وجّه سموه بضرورة تطوير منظومة العمل في القطاع الرياضي وفق أفضل التوجهات الحديثة، لتكون بيئة حاضنة وجاذبة للمواهب الرياضية في مختلف الألعاب، بما يؤكد أن دبي أرض المواهب وحاضنة للإبداع وملتقى الرياضيين والنموذج الأمثل لجودة حياة مواطنيها وقاطنيها.

إعادة تشكيل اللجان الدائمة

وتم خلال الاجتماع إعادة تشكيل اللجان الدائمة في المجلس وتكليف عدد من أعضاء مجلس الإدارة برئاسة وعضوية اللجان لتنفيذ خطط عملها الموضوعة، وكذلك وضع الخطط المستقبلية لعملها بما يتناسب مع أهداف المرحلة المقبلة، وجاء إعادة تشكيل اللجان على النحو التالي: لجنة الاستراتيجية والأداء وتطوير المواهب برئاسة خلفان جمعة بلهول، ود. عبدالله الكرم نائباً للرئيس، ولجنة الاستثمار برئاسة سيد إسماعيل الهاشمي، وأحمد الخاجة نائباً للرئيس، ولجنة تطوير الألعاب برئاسة علي المطوع، وماجد العصيمي نائباً للرئيس، وعضوية صفية الصايغ. كما تقرر ترشيح عدد من الكفاءات الوطنية من القطاع الرياضي لضمها لعضوية اللجان، والعمل على تحقيق أهداف المجلس التي تسهم في تحقيق رؤية القيادة الرشيدة وتترجم الأهداف الحكومية. واطلع أعضاء المجلس على أهم الفعاليات والبرامج خلال الفترة المقبلة والاستعدادات الجارية لتنفيذها، وعلى مختلف الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

منصور بن محمد:

• مطر الطاير عمل بإخلاص وكانت له إسهامات كبيرة وراسخة في القطاع الرياضي.. وله منا كل الشكر والتقدير على جهوده السابقة.

• بصمات أعضاء المجلس السابق محل تقديرنا.. والمجلس الجديد سيعمل على استكمال مسيرة الإنجازات التي تحققت.

• وجهت المجلس الجديد بضرورة تفعيل الشراكة مع القطاعين العام والخاص، وتوفير التسهيلات اللازمة للاستثمار في القطاع الرياضي.