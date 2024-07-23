هيئة الرياضة: فوز فريق الإمارات للدراجات بطواف فرنسا إنجاز تاريخي

هنأ مدير عام الهيئة العامة للرياضة غانم مبارك الهاجري، فريق الإمارات للدراجات بمناسبة إحراز لقب طواف فرنسا، واصفا ذلك بأنه إنجاز تاريخي جديد حيث استطاع الفريق أن يجمع بين لقبي أشهر سباقين في العالم (إيطاليا وفرنسا).

وقال الهاجري في تصريح صحافي: "إن هذا الإنجاز العظيم يعكس الجهود الكبيرة التي بذلها الفريق، ويمثل مصدر فخر واعتزاز لدولتنا الحبيبة، حيث يعزز فوز فريق الإمارات للدراجات في هذا السباق العالمي ريادة دولة الإمارات في تلك الرياضة، ويؤكد قدرة رياضيينا على المنافسة وتحقيق النجاحات في مختلف الاستحقاقات الرياضية".

وأضاف: "يعد هذا الفوز ثمرة للدعم المتواصل الذي توليه القيادة الرشيدة للرياضة الإماراتية من أجل اعتلاء منصات التتويج في المحافل الدولية، ونؤكد على التزامنا في الهيئة العامة للرياضة بالتعاون مع كافة الشركاء في القطاع الرياضي بدولة الإمارات بتوفير البيئة المناسبة لصقل المواهب والقدرات الرياضية".