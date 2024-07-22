تشكيلة بينتو «غير ثابتة».. 27 لاعباً مثلوا المنتخب أساسيين في 6 جولات

كشفت إحصائية رصدتها «الإمارات اليوم»، أن 27 لاعباً في المنتخب الوطني لكرة القدم بقيادة المدرب البرتغالي باولو بينتو شاركوا مع المنتخب ضمن التشكيلة الأساسية خلال الجولات الست الماضية في الدور الثاني من التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، ما يؤكد عدم وجود تشكيلة ثابتة للمدرب البرتغالي باولو بينتو حتى الآن.

وتصدر المنتخب مجموعته برصيد 16 نقطة، وتأهل إلى الدور الحاسم في التصفيات، كما بلغ نهائيات كأس آسيا المقبلة، فيما يستعد لبدء تحضيراته للدور الحاسم، اعتباراً من الشهر المقبل استعداداً لمواجهتي قطر وإيران يومي الخامس والعاشر من سبتمبر المقبل ضمن الجولتين الأولى والثانية في الدور النهائي للتصفيات.

ويُعدُّ حارس مرمى المنتخب ونادي العين خالد عيسى الأكثر ظهوراً في التشكيلة الأساسية بخمس مباريات من أصل ست مباريات، وغاب عن التشكيلة الأساسية في مباراة واحدة فقط كانت أمام نيبال في الجولة الخامسة وقبل الأخيرة، التي شارك فيها الحارس الصاعد خالد توحيد أساسياً للمرة الأولى، فيما شارك ستة لاعبين أساسيين في أربع مباريات، هم: خليفة الحمادي وخالد الهاشمي وعبدالله إدريس وسلطان عادل وبدر ناصر وعلي صالح، وظهر أربعة لاعبين هم: علي سالمين وكايو وطحنون الزعابي ويحيى الغساني في أربع مباريات أساسيين في تشكيلة المنتخب، في حين شارك تسعة لاعبين في مباراتين فقط ضمن التشكيلة الأساسية، هم: خالد الظنحاني وزايد سلطان وعبدالله رمضان ويحيى نادر وحارب عبدالله وليما ومحمد عباس ومحمد العطاس وماجد راشد، فيما ظهر سبعة لاعبين في مباراة واحدة فقط، هم: علي مبخوت ومحمد المنصور وعبدالله حمد وخالد توحيد ومبارك بنزامة وعصام فائز وأحمد جميل.

وأوقعت قرعة الدور النهائي لتصفيات المونديال «الأبيض» ضمن المجموعة الأولى إلى جانب منتخبات إيران وقطر وأوزبكستان وكوريا الشمالية وقيرغيزستان، ويستهل الأبيض الإماراتي مشواره في هذه التصفيات خارج أرضه بلقاء نظيره المنتخب القطري في الخامس من سبتمبر المقبل.

وكان بينتو قد أكد من قبل في تصريحات صحافية أن هناك أسباباً عدة وراء عدم ثبات التشكيلة، لاسيما خلال مباراتيه الأخيرتين أمام نيبال والبحرين، مشيراً إلى أن هذه الأسباب «تتمثل في كونها قرارات فنية أو تكتيكية لكل مباراة بجانب أن هناك أسباباً أخرى تتمثل في الإصابات»، إذ إن هناك أربعة لاعبين لم يكونوا جاهزين قبل بداية المعسكر الأخير، إضافة إلى أن هناك لاعبين لا يمكنهم استكمال مباراة، ومن ثم لعب مباراة أخرى مقارنة بعدد الأيام بين المباراة الأولى والثانية، معتبراً أن بعض الأمور تحتاج إلى تصحيح وإلى الوقوف عليها قبل بدء الدور القادم للمنتخب في التصفيات.

اللاعبون الـ 27

خالد عيسى، خالد توحيد، خليفة الحمادي، زايد سلطان، خالد الهاشمي، عبدالله إدريس، خالد الظنحاني، بدر ناصر، أحمد جميل، عبدالله رمضان، يحيى نادر، علي صالح، علي سالمين، عبدالله حمد، ماجد راشد، فابيو دي ليما، كايو كانيدو، علي مبخوت، حارب عبدالله، محمد العطاس، محمد عباس، طحنون الزعابي، مبارك بنزامة، عصام فائز، يحيى الغساني، سلطان عادل، محمد المنصوري.

خالد عبيد: عملية تدوير اللاعبين في كل مباراة لا تخلق منتخباً مستقراً

وصف المحلل الفني خالد عبيد عدم استقرار المنتخب على تشكيلة ثابتة خلال الجولات الست الماضية في التصفيات المؤهلة للمونديال بأنه «كارثي»، مشدداً على أهمية استقرار المدرب بينتو على التشكيلة، وخلق نوع من الانسجام بين اللاعبين، خصوصاً أن المنتخب مقبل على خوض مبارياته في الدور الحاسم للتصفيات المؤهلة للمونديال، معتبراً أن هذا الأمر مهم جداً في حال أراد المنتخب الوصول إلى كأس العالم.

وقال خالد عبيد لـ«الإمارات اليوم»، شهدت تشكيلة المنتخب في الفترة الماضية تغييرات مستمرة، إذ كانت تتم دعوة لاعب أو لاعبين جديدين في كل تجمع للمنتخب، وعلى الرغم من أن هناك بعض التغييرات تحدث بسبب الإصابات، فإن عملية تدوير اللاعبين في كل مباراة لا تخلق منتخباً مستقراً.

. «الأبيض» يدشن مباريات الدور الحاسم من تصفيات المونديال بلقاء قطر في الخامس من سبتمبر المقبل.