طاقم تحكيم إماراتي يدير مباراة غينيا ونيوزيلندا في أولمبياد باريس

كلفت لجنة الحكام في الاتحاد الدولي لكرة القدم طاقم التحكيم الإماراتي المتواجد في أولمبياد باريس لإدارة مباراة غينيا ونيوزيلندا، المقرر اقامتها يوم بعد غد الأربعاء على استاد نيس في الجولة الأولى من منافسات كرة القدم تحت 23 سنة في أولمبياد باريس 2024، لحساب المجموعة الأولى.

ويقود طاقم المباراة حكم الساحة الدولي عادل النقبي، يعاونه أحمد الراشدي (مساعد أول) وسبت عبيد (مساعد ثان) والقيرغيزية فيرونيكا بيرناتسكايا (حكم رابع) والقطري خميس المري (حكم فيديو) والهولندي روب ديبرينك (مساعدا لحكم الفيديو).