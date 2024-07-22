«أبيض السلة» ينهي بطولة «وليام جونز» بخسارة أمام أوكرانيا

أنهى المنتخب الوطني لكرة السلة، أول من أمس، مشاركته في النسخة الـ43 لبطولة «وليام جونز» الدولية المقامة في الصين تايبيه، بالخسارة أمام نظيره الأوكراني بنتيجة (50-94).

ونجح «أبيض السلة» على مدار ثماني مباريات، في تحقيق انتصار واحد، وسجل معدل نقاط تخطى حاجز الـ72 نقطة، في بطولة أظهرت خلالها مباراته الختامية أمام أوكرانيا، تفوق المنافسين على صعيد عامل الطول، في ظل مشاركة «الأبيض» في «وليام جونز» بغيابات مؤثرة، يتقدمهم لاعب الارتكاز قيس عمر، ومامادو محمد اللذان لم يسافرا برفقة المنتخب، لعدم تعافيهما من الإصابة.

وبسط لاعبو أوكرانيا هيمنتهم على مجريات اللقاء، وحسموا فتراته الـ4 بواقع (20-11 و24-16 و25-10 و25-13)، في مباراة اقتصرت خلالها معدلات نجاح التسجيل للاعبي «الأبيض» على 36% من الرميات الثنائية (16 من أصل 44 رمية)، و17% عن الرميات الثلاثية (3 من أصل 18)، وقابلها تفوق واضح للاعبي أوكرانيا بنسب نجاح عن الرميات الثنائية سجلت 46% (27 من أصل 59)، و44% عن الرميات الثلاثية (8 من أصل 18).

وبدا تفوق عامل الطول واضحاً على صعيد الجانب الدفاعي، بعد نجاح عناصر المنتخب الأوكراني في تسجيل 43 التقاطاً ناجحاً للكرات المرتدة من السلة، مقابل 29 للاعبي المنتخب.

ومثّلت بطولة «وليام جونز» أولى محطات إعداد المنتخب لاستحقاقه المهم في نوفمبر المقبل في النافذة الثانية من المرحلة النهائية من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى بطولات آسيا، وتتضمن استحقاقات خارجية، بالمشاركة أيضاً في بطولتي المنتخبات الخليجية والعربية في سبتمبر ومطلع نوفمبر، بجانب تخللها معسكرات خارجية آخرها في لبنان قبل أولى مباريات «الأبيض» في النافذة الثانية في 22 نوفمبر بلقاء (منتخب الأرز)، ومن ثم العودة إلى دبي للقاء منتخب البحرين في 25 من الشهر ذاته.

يذكر أن الانتصار الوحيد الذي حققه المنتخب في بطولة «وليام جونز» بنسختها الـ43 والحالية، جاء على حساب منتخب «مستقبل أميركا» بنتيجة (77-63)، وقابلها تجرع «الأبيض» لسبع هزائم، استهلت أمام المرشح الأبرز للقب فريق «سترونغ غروب» الفلبيني بواقع (79-104)، قبل أن يتعثر أمام كل من منتخبات الصين تايبيه «ب» وماليزيا واليابان بواقع (59-89) و(70-83) و(78-82) على التوالي، وتسجيل «الأبيض» لمعدل النقاط الأعلى في مشواره بالبطولة، رغم خسارته أمام فريق «بي إس بي إل» الأسترالي بنتيجة (93-100)، وآخرها الخسارة أمام كل من منتخبي الصين تايبيه «أ» وأوكرانيا بنتيجتي (69-100) و(50-94).