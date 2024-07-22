عجمان يهزم نوفي ساد الصربي ودياً

تغلب عجمان على فريق نوفي ساد الصربي (3-1)، في المباراة الودية الثانية التي يخوضها الفريق ضمن تحضيراته الجارية حالياً في صربيا استعداداً للموسم الجديد.

وأنهى «البرتقالي» الشوط الأول متقدماً بهدف دون رد حمل توقيع الوافد الجديد المغربي أيمن الحسوني من تسديدة متقنة من خارج منطقة الجزاء، وواصل أفضليته في الحصة الثانية، وتمكن من تسجيل هدفين بواسطة سعد الهداني، إثر متابعة لتسديدة روكي التي ارتدت من الحارس، قبل أن يحرز الأخير هدفاً من مجهود فردي مميّز بعد مراوغة أكثر من لاعب من دفاع نوفي ساد.

وخاض عجمان مواجهة الفريق الصربي بتشكيلة ضمت كلاً من: يوسف أحمد في حراسة المرمى، وأحمد عيسي، وميلوش، وألكسندر، وسعود سعيد، وعصام فائز، وبلال يوسف، وعبيد يوسف، وهيكل الشخاوي، وأيمن الحسوني، ووليد أزارو.

وأجرى المدرب الصربي غوران تغييرات محدودة في الشوط الثاني على عكس المباراة الأولى ضد فريق باشاك شهير التركي، التي انتهت بالتعادل السلبي من دون أهداف، حينما أشرك تشكيلتين مختلفتين في شوطي المباراة.