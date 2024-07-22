العروبة يتعاقد مع مهند خميس وروي والمازمي

أعلنت شركة نادي العروبة لكرة القدم، التعاقد مع اللاعب مهند خميس، ليمثل الفريق الأول في الموسم المقبل من دوري أدنوك للمحترفين، بعد الأداء المميّز الذي أظهره في الموسم الماضي بدوري الدرجة الأولى وقيادة الفريق للفوز بدرع «الهواة» والصعود إلى الأضواء. كما تعاقد العروبة مع اللاعب الكاميروني دافيد روي قادماً من خورفكان بصفقة انتقال حر، إضافة إلى اللاعب عيسى المازمي قادماً من بني ياس في انتقال حر. وخاض فريق العروبة أولى مبارياته الودية مع فريق القادسية الكويتي خلال المعسكر الإعدادي الحالي في مصر وانتهت بالتعادل (1-1).