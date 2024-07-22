الصفقة الجديدة تنقذ البطائح في ودية معسكر سلوفينيا

وضع الوافد الجديد لصفوف البطائح، المدافع البرازيلي رافائيل بيريرا بصمته سريعاً مع «الراقي»، بتسجيله هدفاً في شباك فريق كرايف باس إف سي الأوكراني في المواجهة الودية، أول من أمس، ضمن المعسكر الخارجي الذي يقيمه الفريق في سلوفينيا التي انتهت بالتعادل الإيجابي (1-1).

وحرص مدرب البطائح، الكرواتي غوران توميتش على الخروج بأكبر فائدة فنية ممكنة من اللقاء، إذ وقف على الإمكانات الفنية والبدنية للاعبين المنضمين للفريق خلال فترة التنقلات الصيفية، أملاً في الوصول إلى توليفة نموذجية تأهباً لخوض غمار الموسم الكروي الجديد.

وتُعدُّ مواجهة الفريق الأوكراني الأولى من بين سبع مباريات أخرى سيخوضها «الراقي»، إذ من المقرر أن يواجه كي بستريكا الأربعاء، ويقابل الفتح السعودي السبت المقبل، وناقي كانيزا المجري في 31 يوليو الجاري، على أن يلتقي الخليج السعودي في الثالث من أغسطس المقبل، وضمك السعودي في السادس منه، ويختتم سلسلة الوديات بلقاء كارادا السلوفيني في اليوم التالي.

من جهته، أكد الكرواتي توميتش أنه لمس حالة من الجدية والرغبة لدى اللاعبين في الإقبال على الحصص التدريبية التي يؤديها الفريق حالياً في معسكر سلوفينيا، مشيراً إلى أن ذلك يعود إلى الطريقة التي اختتم بها النادي المشاركة في دوري أدنوك للمحترفين في الموسم الماضي بحصوله على المركز السابع برصيد 37 نقطة.

وقال توميتش على الحساب الرسمي لنادي البطائح في «إكس»: «عقب شهر ونصف الشهر من العطلة التي حصلنا عليها، فإن اللاعبين كانوا في حالة مزاجية جيدة وهم يبدأون الاستعداد للموسم المقبل، هذا الأمر يعود إلى النتائج التي حققوها في الموسم الماضي، وهي التي تساعدنا في الفترة الحالية».