مبخوت يبصم على أول هدف مع النصر بطريقة رائعة

فاز فريق النصر في ثانية مبارياته الودية بمعسكره الخارجي في هولندا على نظيره دي جرافشاب الهولندي 2-1، في مباراة شهدت مشاركة أولى للنجم علي مبخوت مع فريقه الجديد.

وكان النصر قد تعادل في المباراة الأولى مع منتخب غانا للشباب 4-4.

وسجل مبخوت هدف النصر الأول بعد تحكم رائع بالكرة، ووصل داخل منطقة الجزاء، وراوغ المدافع قبل أن يسدد في المرمى بمهارة عالية، بينما أحرز الهدف الثاني البرتغالي يوري ميديروس.

وكان مبخوت قد انتقل إلى النصر في صفقة كبيرة وهي الأقوى حتى الآن للاعبين المواطنين أو الأجانب استعداداً للموسم الجديد، بعد أن أنهى عقده مع الجزيرة بشكل مفاجئ نهاية الموسم الماضي، ليبدأ اللاعب قصة تهديفية جديدة مع العميد النصراوي.

ومن المقرر أن يخوض النصر مباراة ثالثة في 27 يوليو الجاري في ختام معسكره الإعدادي، قبل العودة إلى دبي 29 منه، وستكون المباراة أمام فريق توب أوس الهولندي.