ريان يتأهل لبطولة أميركا لهواة الغولف

تأهل لاعب منتخب الناشئين ريان أحمد إلى نهائيات بطولة أميركا الرئيسة لهواة الغولف 2024 بنسختها الـ124 المقررة من 12 إلى 18 أغسطس المقبل.

وتصدر اللاعب ريان أحمد (16 عاماً) البطولة بالتصفيات الثانية والتأهيلية في جولتها الثانية قبل النهائية أمس، بواقع 69 ضربة وثلاث ضربات تحت المعدل، متفوقاً على أكثر من 500 لاعب من الناشئين تحت 18 عاماً حول العالم.

ويُعد لاعب منتخب الإمارات، العربي الوحيد الذي يتأهل لهذه البطولة خلال مشاركته الأولى في المنافسة العالمية التي تُقام سنوياً.