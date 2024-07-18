"أبوظبي الرياضي" ضمن المجموعة الأولى لدوري أبطال آسيا للسيدات

أجريت اليوم بمقر الاتحاد الآسيوي لكرة القدم في كوالالمبور، قرعة النسخة الأولى من بطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم للسيدات موسم 2024-2025، التي يشارك فيها 21 فريقاً، وتنطلق منافساتها في أغسطس المقبل.

وأوقعت القرعة نادي أبو ظبي الرياضي للسيدات ضمن المجموعة الأولى التي تضم معه فريق النصر السعودي مستضيف تصفيات المجموعة، وفريق مياوادي "ميانمار" من فرق المستوى الأول، وفريق يونغ إيلفانتس "لاوس" من فرق المستوى الثاني.

وتستضيف دول بوتان والأردن وماليزيا والسعودية مجموعة واحدة لكل منها، وتقام المنافسة بنظام الدوري المجزأ في الفترة من 25 إلى 31 أغسطس، بمشاركة 13 نادياً في الدور التمهيدي، بحيث سيتم توزيع هذه الأندية على أربع مجموعات، مجموعة واحدة من أربعة أندية، وثلاث مجموعات من ثلاثة أندية، ويتأهل صاحب المركز الأول في كل مجموعة من المجموعات الأربع إلى دور المجموعات.

وتنضم هذه الأندية الأربعة إلى ثمانية أندية تأهلت مباشرة إلى دور المجموعات، والذي يتضمن ثلاث مجموعات من أربعة أندية تتنافس بنظام التجمع وعبر الدوري المجزأ من مرحلة واحدة خلال الفترة من 6 إلى 12 أكتوبر المقبل ، وتستضيف المجموعات كل من الصين وتايلاند وفيتنام.

وفي نهاية دور المجموعات يتأهل إلى الدور ربع النهائي أول فريقين في كل مجموعة من المجموعات الثلاث، إلى جانب أفضل فريقين حاصلين على المركز الثالث، وتقام منافسات الدور ربع النهائي يومي 22 و23 مارس 2025.. علماً بأنه ستقام قرعة الأدور الإقصائية قبل انطلاق منافسات الدور ربع النهائي الذي تجري مبارياته من جولة واحدة على أرض الفريق الأعلى تصنيفاً.

وتقام مباريات الأدوار النهائية بنظام التجمع، حيث تقام مباراتي الدور قبل النهائي والمباراة النهائية من جولة واحدة، خلال الفترة من 21 إلى 24 مايو 2025.

وأكدت سارة حسنين مدربة فريق نادي أبوظبي الرياضي للسيدات أن المشاركة الاسيوية الأولى مكسب كبير لكرة القدم النسائية الإماراتية بشكل عام وفريق نادي ابوظبي الرياضي الذي يحظى بدعم كبير من المسؤولين، مما يفتح الباب مستقبلا لمشاركات فرق نسائية اخري.

وقالت :" لا شك أن وجود فريق نادي ابوظبي الرياضي للسيدات ضمن المجموعة الأولى 'الحديدية' فرصة للاحتكاك واكتساب الخبرات أمام مستويات متقدمة ".

