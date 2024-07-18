منتخب السلة الإماراتي يهزم فيوتشر الأمريكي في كأس وليام جونز

فاز منتخب الإمارات لكرة السلة على فريق "فيوتشر سبورتس" الأمريكي بنتيجة 77-63 ضمن منافسات بطولة كأس "وليام جونز الدولية لكرة السلة المقامة منافساتها حاليا بالصين تايبيه بمشاركة تسعة فرق.

واستطاع منتخب الإمارات تحقيق فوزه الأول في هذه البطولة الدولية التي تقام بنظام الدوري من دور واحد حيث يخوض كل فريق ثماني مباريات.

وأكد عبد اللطيف الفردان نائب رئيس اتحاد كرة السلة، رئيس لجنة المنتخبات، أن منتخب الإمارات يقدم مستويات طيبة حتى الآن في هذه البطولة، التي تحظى بمشاركة مجموعة من الفرق ذات المستويات الفنية العالية.

وأشار الفردان إلى أن النتائج في مثل هذه البطولات ليست هي الهدف بقدر الاطمئنان على مستويات اللاعبين، والاستفادة من الاحتكاك مع مدارس فنية مختلفة.

ويخوض منتخب الإمارات هذه البطولة في إطار تحضيراته للمشاركات المقبلة، وأبرزها البطولة الخليجية في أغسطس المقبل بالبحرين، والبطولة العربية بالإمارات في بداية نوفمبر المقبل، والتصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس آسيا 2025.