بطولة «أبوظبي إكستريم 5» تنطلق 2 أغسطس

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة أبوظبي إكستريم (ADXC 5) إقامة النسخة الخامسة في العاصمة الإماراتية أبوظبي في الثاني من أغسطس في مبادلة أرينا.

وتتميز البطولة المقبلة بنزالات مبتكرة تمثل رؤية الإمارات في تعزيز الفنون القتالية على المستوى العالمي بأسلوب فريد. وإضافة إلى ذلك يشكل الاهتمام المتزايد بهذا النوع من الرياضات - لاسيما «الجوجيتسو» و«الجرابيلنغ» - دافعاً قوياً لاستمرار إقامة بطولة أبوظبي إكستريم، وتعزيز مكانتها وسمعتها على الساحة العالمية، وتحقيق الريادة في عالم الفنون القتالية المختلطة.

وستشهد المنافسات التي أعلنت عنها اللجنة المنظمة، أمس، إقامة نزالات عدة قوية في رياضتي «الجوجيتسو» و«الجرابيلنغ» أبرزها الأميركي أوريجاه فابير «بطل يو إف سي» ضد البرازيلي بيبيانو فيرنانديز «بطل العالم في الجوجيتسو في بطولات عالمية عديدة»، والبرازيلي رايرون جرايسي ضد مواطنه ماركوس كاروزينو. وفي الحدث الرئيس المشترك يلعب الأميركي كيفن لي ضد مواطنه شاد مينديز والبرتغالي بيدرو باكيتو ضد السويدي ماكس ليندباد، إضافة إلى مشاركة بطلي الإمارات عمر السويدي وبلقيس الهاشمي.

وقال طارق البحري، المدير العام لشركة الرؤية العالمية للإدارة الرياضية، الجهة المنظمة للبطولة: «تحقق (أبوظبي إكستريم) النجاح تلو الآخر منذ إطلاقها، ونستعد اليوم لتنظيم النسخة الخامسة وفق أعلى المعايير العالمية والمقاييس الرياضية، ما يعكس تميزنا في إبهار المجتمع الرياضي العالمي، وإبراز قدرتنا على تقديم فعاليات استثنائية داخل دولة الإمارات وخارجها، وهذه النجاحات التي تتحقق هي بفضل التزامنا بتوجيهات قيادتنا الرشيدة الرامية إلى تعزيز انتشار رياضة الجوجيتسو وتطويرها، ونعتزم استكمال هذه المسيرة وتنظيم مزيد من النسخ الناجحة مستقبلاً».