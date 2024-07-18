رياضيون: صفقة «مبخوت» ضربة معلم للنصر

اعتبر رياضيون أن نادي النصر نجح في حسم صفقة قوية وتاريخية للنادي، وكانت بمثابة «ضربة معلم»، على حد تعبيرهم، بعد التعاقد مع الهداف التاريخي للإمارات علي مبخوت، مشيرين إلى أن اللاعب سيكون له أثر إيجابي كبير في الفريق الذي كان يبحث عن مهاجم صريح منذ فترة كبيرة على شاكلة المهاجم الإسباني نيغريدو، والبرازيلي فاندرلي، وكلاهما كان له دور مهم مع «العميد».

وقالوا لـ«الإمارات اليوم»: «نجح النصر في خطف الجوهرة علي مبخوت، لكن يحتاج الفريق إلى دعم أيضاً على مستوى اللاعبين الأجانب، حتى ينجح في المنافسة على لقب الدوري، الأسماء الموجودة جيدة، لكن لا يوجد دكة بدلاء أو بديل لأي لاعب سوبر في معظم المراكز بالفريق، العميد بحاجة أيضاً إلى لاعب أو لاعبين أجانب مميّزين».

وأنهى النصر بطولة الدوري الموسم الماضي في المركز السادس برصيد 39 نقطة، ورغم البداية السيئة، وختام الموسم الجيد إلى حد ما، فإن الفريق استقبل 36 هدفاً في الموسم الماضي، وهو عدد يؤكد ضعف المنظومة الدفاعية في الفريق، كما سجل 39 هدفاً، ورغم وجود الهداف الإيطالي غابياديني الذي أحرز 11 هدفاً، فإنه لم يقنع الجمهور النصراوي بشكل كبير. وحتى الآن نجح النصر في إبرام خمس صفقات جديدة، والبداية كانت من الهداف علي مبخوت، ثم التعاقد مع لاعبين مقيمين كالبرازيلي جونيور سيلفا، بعقد حتى 2027، واللاعب المغربي مروان أزرقان 22 عاماً، جناح فريق أوتريخت الهولندي، واللاعب الهولندي ليروي فير. ومن مواليد الدولة تعاقد مع المهاجم سالم السومحي، كما أعلن النادي تجديد تعاقده مع البوسني سمير ميميسيفيتش.

ويملك الفريق أربعة لاعبين أجانب يوجدون حالياً مع الفريق في هولندا، هم المغربي عادل تاعرابت، والإيطالي غابياديني، والكولومبي كيفن أوغوديلو، والبرتغالي أيوري ميديروس.

خالد عبيد: الصفقة الأقوى

أكد المحلل الفني مدير فريق النصر السابق، خالد عبيد، أن صفقة علي مبخوت، تحسب لإدارة النادي، وقال: «النصر استغنى عن ثمانية لاعبين، لانتهاء عقودهم، وبقناعة لم يكن هنالك مردود فني يذكر، أما بالنسبة لصفقة علي مبخوت، فإنها تُعدُّ صفقة مميزة وفريدة من نوعها، تحسب للإدارة، وقد تكون هي الأقوى التي يبرمها النصر منذ عهد الاحتراف».

وأضاف: «علي مبخوت لاعب كبير، وصاحب إنجازات وأرقام مميّزة، وقادر على عمل إضافة فنية للفريق في المقدمة، بالطبع النصر لايزال يحتاج إلى مزيد من العمل، وتدعيم الصفوف في مراكز مختلفة، خصوصاً في فئة اللاعب المواطن، والأجنبي إن أمكن».

بدر حارب: الصفقات أدوات للمدرب

أشاد مدير منتخب الإمارات للكرة الشاطئية، بدر حارب، بالصفقة المميزة للنصر، مشيراً إلى أن النصر كان يفتقد مهاجماً هدافاً، وهذا ما ظهر في المواسم الماضية.

وقال: «النصر قدم بشكل مميّز، وهو من أفضل الفرق بعد الوصل في الدور الثاني في جمع النقاط، على الرغم من عدم إبرام أي صفقات شتوية، وبالتأكيد التعاقد مع مهاجم بحجم علي مبخوت سيكون له تأثير كبير الموسم المقبل». وأكد حارب، أن الفريق نجح في التعاقد مع المدرب شرودر، الذي قدم دوراً جيداً مع الفريق، وكان منافساً للفرق كافة، ونجح في نقل الفريق من مراكز المؤخرة إلى المركز السادس، من دون أي صفقات، وبالتالي فإن وجود علي مبخوت والصفقات الجديدة ستكون أدوات بيد المدرب.

حسن سهيل: أي نادٍ يتمنى مبخوت

أكد لاعب فريق النصر مدير المنتخب الوطني السابق، حسن سهيل، أن أي نادٍ في الإمارات يتمنى التعاقد مع علي مبخوت، وقال: «لاشك في أن الصفقة مكسب لفريق النصر، وعلى الرغم من وجود عروض عدة للاعب، وقد تكون أقوى منها مالياً، فإن علي مبخوت اختار فريق النصر، قد يكون لاقتناعه بالمشروع الذي يقوده المدرب الهولندي شرودر الموسم الماضي، واستحقاقات النصر هذا الموسم».

وأضاف سهيل: «العميد لديه القدرة حالياً على الوجود بقوة في المنافسة مع محاولة التعاقد مع لاعب أجنبي مميّز، ومواطنين لدعم الفريق خصوصاً في المنظومة الدفاعية التي تحتاج إلى تركيز أكبر خلال الموسم المقبل».

. أسماء اللاعبين بالفريق جيدة، لكن لا يوجد دكة بدلاء أو بديل لأي لاعب سوبر في معظم المراكز.