خورفكان يتعاقد مع مدافع الميريا الإسباني

اعلنت شركة نادي خورفكان عن التعاقد مع اللاعب البرازيلي جوناثان فييرا لتمثيل الفريق الاول في الموسم المقبل لدوري أدنوك للمحترفين وذلك في صفقة فنية قوية لما يتمتع به اللاعب من امكانيات فنية، ويبلغ من العمر 26 عاما.

وقال مصدر لـ "الإمارات اليوم" إن اللاعب جوناثان سبق له تمثيل فريقا لاس بالماس والميريا في الدوري الإسباني ونادي بوتافوجو ريغاتاس البرازيلي ويلعب في خط الدفاع، وسيكون قيمة فنية كبيرة للفريق خلال مباريات الدوري الموسم المقبل