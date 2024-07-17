منصور بن زايد يعتمد برنامج موسم 2024 - 2025 لسباقات القدرة في قرية الإمارات العالمية بالوثبة

اعتمد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، برنامج سباقات قرية الإمارات العالمية بالوثبة للموسم الجديد 2024 - 2025، الذي يتضمن 8 سباقات مختلفة الفئات.

ويقام سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة للقدرة لمسافة 160 كلم يوم 9 فبراير 2025، بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة.

وينطلق السباق الأول في الموسم الجديد ممثلا في كأس عيد الإتحاد، لمسافة 120 كلم بالتزامن مع احتفالات الدولة بعيد الإتحاد يوم 1 ديسمبر المقبل.

ويقام سباق كأس سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك لملاك الإسطبلات الخاصة للسيدات يوم 7 ديسمبر لمسافة 100 كلم.. وينطلق يوم 18 يناير 2025 سباق كأس الشيخة فاطمة بنت منصور بن زايد آل نهيان المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم، وفي اليوم التالي يقام سباق كأس الشيخ محمد بن منصور بن زايد آل نهيان، للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم.

وتتضمن السباقات التي تستضيفها قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل الذي ينطلق بالسباق المخصص للسيدات لمسافة 100 كلم يوم 14 فبراير 2025، على أن يقام سباق كأس الشيخ زايد بن منصور بن زايد آل نهيان للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كلم في اليوم التالي، يليه في اليوم الثالث سباق مهرجان أبوظبي المفتوح لمسافة 120 كلم في ختام موسم السباقات بالقرية.

وثمن سعادة مسلم العامري مدير عام قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، دعم واهتمام ورعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان للسباقات والفعاليات التي تنظمها وتستضيفها القرية، التي تشكل أكبر حافز لفريق العمل والمشاركين من ملاك ومدربين وفرسان وفارسات، موضحا اكتمال استعدادات قرية الإمارات العالمية للقدرة لاستقبال سباقات الموسم الجديد 2024- 2025.

وقال" بتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، تقوم إدارة القرية منذ نهاية الموسم الماضي بالتجهيز والإعداد للموسم الجديد، والعمل على تنظيمه بشكل مميز يرضي التطلعات، ويرسخ ريادة الإمارات في سباقات القدرة وتميزها، وهو ما أكدته المواسم السابقة من خلال تنظيم السباقات وفق أعلى المعايير العالمية للتنظيم في الجوانب الفنية واللوجستية والإدارية، وتوجيهات سموه تأتي دائما في إطار تطوير السباقات، وتقديم الدعم للملاك وتشجيعهم من أجل المحافظة على رياضة الفروسية وتقدمها".

وأضاف " القرية حرصت على أن تكون سباقات الموسم الجديد امتدادا للنجاحات التي تحققت في المواسم الماضية، وتتألف من 8 سباقات يتصدرها سباق كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى جانب سباق كأس عيد الاتحاد، وسباقات السيدات والإسطبلات الخاصة، ومهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل الذي يقام في ختام الموسم بالقرية".