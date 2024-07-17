إقبال واسع على فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان

انطلقت فعاليات البرنامج الصيفي لحكومة عجمان "صيفنا سعادة" في نسخته الخامسة والذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة والبرامج التي تستهدف جميع فئات المجتمع.

ويسعى البرنامج إلى تمكين الأسر "مواطنين ومقيمين" عبر برامج نوعية تعزز الترابط المجتمعي وتناسب كافة شرائح المجتمع، إلى جانب الاستثمار في طاقات الشباب ومواهب الأطفال وتنمية مهاراتهم وقدراتهم وغرس حب التنافس الإيجابي في نفوسهم، بما ينعكس إيجابا على جودة حياتهم في المستقبل.

ودشنت الدوائر والمؤسسات الحكومية بإمارة عجمان برامجها المتنوعة وأنشطتها المتميزة التي تغطي الجوانب المعرفية والثقافية والرياضية والترفيهية، وتحرص على دعم نمو الأسر وتوفير السعادة لمختلف أبناء المجتمع.

وانطلقت ستة مراكز صيفية يومية للبنات والبنين، وهي المركز الصيفي التخصصي الثقافي، والمركز الصيفي للبنين، والمركز الصيفي للبنات، والمركز الصيفي للبرامج المجتمعية، والمركز العلمي التخصصي العلمي، بالإضافة إلى المركز الصيفي للبرامج التطويرية ومهارات الحياة.

ولاقت الفعاليات المجتمعية للبرنامج في اليوم الأول إقبالاً واسعاً من الشباب والفتيات والأطفال، وحظيت بمشاركة مميزة من النساء وكبار المواطنين، إذ بلغ عدد المشاركين 823 مشارك ومشاركة من جميع الأعمار.

وتضمنت فعاليات المركز الصيفي للبنات 4 برامج، ابتداءً بالمرحلة الأولى من برنامج احتراف التسويق الرقمي والذكاء الاصطناعي الذي شاركت فيه 41 فتاة، ودورة استثمر شغفك وكيف تحوله لمصدر دخل بمشاركة 35 فتاة، مروراً بورشة أعواد السكر بنكهات مختلفة التي شاركت فيها 43 فتاة، وصولاً إلى ورشة لنبدع الرسم على الفخار بمشاركة 32 فتاة.

وافتتحت الأنشطة الرياضية للمركز الصيفي للبنين بمشاركة مميزة من الصغار، بانطلاق فعاليات كرة القدم في مركز كواترو الرياضي بمشاركة 62 مشارك، وبرنامج التايكواندو في الصالة الرياضية لمركز عجمان الإبداعي بمشاركة 44 مشارك، إلى جانب برنامج السباحة في أكاديمية عجمان مسبح عجمان ون 28 مشارك.

وتزينت برامج المركز الصيفي للبرامج التطويرية ومهارات الحياة ببرنامجين مميزين، الأول دبلوم تطوير جدارات الابداع والابتكار بمشاركة 15 مشارك، والثاني برنامج التاجر الصغير بمشاركة 15 مشارك.

وشارك في برامج المركز الصيفي للبرامج المجتمعية 96 مشارك، بواقع 36 مشارك في ورشة صناعة العطور والرسم بالتنقيط، و60 مشارك في مسابقة كرة السلة على الكراسي المتحركة، بينما شارك في برنامج الطاقة المتجددة أولى برامج المركز الصيفي للتخصص العلمي 25 مشارك.

أما المركز الصيفي التخصصي للبرامج الثقافية فقد شهد التواجد الأكبر بمشاركة 387 شخص في برامج المركز التي توزعت ما بين السنع الإماراتي والفنون الشعبية والتمثيل وصناعة الأفلام والتصميم الداخلي والشعر وأساسيات الموسيقى وغيرها من الفعاليات.