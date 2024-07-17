الجنيبي: فوجئت بتوصية «عدم صلاحيتي للتحكيم في 2024»

كشف الحكم الدولي السابق في كرة القدم عمار الجنيبي، الذي اعتزل التحكيم أخيراً بصورة مفاجئة، أن الشارع الرياضي كان يعرف أن لديه خلافات مع المدير السابق لدائرة الحكام في لجنة الحكام باتحاد الكرة، الإنجليزي لي بروبرت، لافتاً إلى أنه حاول حينها حل هذه الخلافات معه بحضور رئيس لجنة الحكام، لكنه فوجئ بعدها بتوصية من لجنة الحكام بأنه لا يصلح لتمثيل التحكيم الإماراتي في 2024، على الرغم من حصوله وقتها على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا خلال الحفل السنوي الـ27 الذي أقيم في الدوحة، مؤكداً أن حصوله على هذه الجائزة جاء بناء على تراكمات سابقة في إدارة المباريات، واصفاً حصوله على هذه الجائزة بأنه رد على قرار مسؤولي اللجنة بعدم صلاحيته للتحكيم.

وقال عمار الجنيبي في برنامج «بودكاست حصة» الذي تقدمه الزميلة حصة الرياسي على قناة دبي الرياضية، «حصولي على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا مثل نهاية مشواري في التحكيم، وكنت آمل إكمال مشواري، لكن منذ حصولي على الجائزة لم يتواصل معي أحد من لجنة الحكام، رغم أنني حصلت على الجائزة كممثل للتحكيم الإماراتي».

يذكر أن عمار الجنيبي الذي يعمل أيضاً طبيب أسنان، كان قد اعتزل التحكيم في نوفمبر من العام الماضي، بعد مسيرة طويلة وحافلة في التحكيم امتدت نحو 20 عاماً، قاد خلالها العديد من المباريات الكبيرة والمهمة، وشرّف التحكيم الإماراتي في العديد من المناسبات التحكيمية، إذ جاء اعتزاله التحكيم بعد أيام قليلة على حصوله على الجائزة الآسيوية.