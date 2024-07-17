دبي تنظم فعاليات مائية وثلجية في «صيفنا رياضي»

تستضيف مناطق عدة في دبي، فعاليات رياضية لمختلف فئات المجتمع، تقام بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي ضمن مبادرة «صيفنا رياضي»، وتشمل ألعاباً مائية وثلجية داخل الصالات ومراكز التسوق.

وقال مجلس دبي الرياضي، في بيان أمس، «إن فعاليات رياضية لكبار المواطنين تم إقامتها في قاعة (سكي دبي) الثلجية في مول الإمارات، بمشاركة منتسبي نادي (ذخر المجتمعي)، للتعرف إلى أفضل الممارسات في التغذية السليمة، والإسعافات الأولية البسيطة، والتعامل مع حالات الإجهاد، لتشجيعهم على ممارسة الرياضة بشكل يومي وأساسي».

وأضاف المجلس «كما تشهد قاعة (سكي دبي)، تنظيم بطولات ثلجية عدة ضمن مبادرة (صيفنا رياضي) التي تحظى بإقبال كبير من المقيمين والزوار من داخل الدولة وخارجها، وتشمل: معسكر السيدات الثلجي الذي يتضمن العديد من الفعاليات الرياضية الثلجية المخصصة للسيدات فقط، وفعالية اليوغا الثلجية، والهايك الثلجي للسيدات، إضافة إلى بطولتي الريشة الطائرة وكرة الطاولة في الثلج، وبطولات التزلج على الجليد، وبطولات أصحاب الهمم الدولية للتزلج على الجليد، لتسهم تلك الفعاليات في جذب العديد من الزائرين من مختلف دول العالم، لتكون دبي قبلة للسائحين من مختلف دول العالم في فصل الصيف الذي تصل فيه درجة الحرارة إلى أقصاها».

وتتواصل فعاليات مبادرة (صيفنا رياضي) بإقامة بطولات كرة السلة، والتنس، وتنس الطاولة، والريشة الطائرة، والبادل، والكريكت، والجري داخل مراكز التسوق، والسباحة، وكرة قدم الصالات، والإبحار، والجمباز الإيقاعي، واللياقة البدنية، والجمباز الفني، واليوغا، والمصارعة، والرياضات الإلكترونية، والملاكمة، وبناء الأجسام، والجوجيتسو، والكاراتيه، وألعاب القوى، والإسكواش، والألعاب المائية إضافة إلى الرياضات الثلجية بمختلف أنواعها.