«شطرنج الشارقة» يشارك في «دولية التشيك»

تغادر بعثة نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، اليوم، إلى التشيك لإقامة معسكر خارجي، والمشاركة في بطولة دولية تنطلق غداً، وتستمر حتى 28 الجاري، ضمن خطة إعداد لاعبي فرق الرجال والفئات السنية بالنادي للبطولات المحلية في الموسم الجديد.

ويترأس الوفد نائب رئيس النادي عمران النعيمي، ويضم رئيس الجهاز الفني عمر نعمان آل علي، والمدرب فيوريل، ويضم اللاعبين: عبدالرحمن الطاهر، وزايد الطاهر، وسعود الزرعوني، وسالم بوعيون، وسيف الزرعوني، ويحيى الكاف، وصقر بشكري، وراشد الحمادي، وحمد شعيب، وسلطان الزرعوني، وسعود بدر الزرعوني وخليفة الحمادي وسلطان أحمد المهيري وأحمد علي بامطرف وعبدالرحمن الحمادي.

ويشارك اللاعبون من خلال معسكرهم في بطولات الفئات السنية وبطولة فردي الناشئين والبطولات الرئيسة لفئة الرجال، التي يزيد عدد المشاركين فيها على 1500 لاعب ولاعبة.

ويشارك لاعبو الشارقة بعد عودتهم من المعسكر الصيفي في بطولات الإمارات للفئات السنية، وبطولات الفرق التي ينظمها اتحاد الشطرنج، وفي البطولات العربية والآسيوية.