عبدالعزيز محمد مشرفاً للفريق الأول بنادي الشارقة

أعلن نادي الشارقة الرياضي أنه اعتمد خلال الاجتماع الأول برئاسة خالد عيسى المدفع، توزيع المهام الإدارية، حيث تم اختيار ناصر بن عفصان رئيساً للجنة المالية والإدارية، وعبدالعزيز محمد مشرفاً للفريق الأول، وعلي ثاني رئيساً للجنة الفنية، وجمال بوهندي رئيساً للاحتراف والتعاقدات، وحسن أحمد مشرفاً لفريق الرديف وقطاع المراحل السنية، وإبراهيم خليل مشرفاً لمدرسة الكرة.

وعلى صعيد آخر، يواصل الفريق الأول لكرة القدم معسكره الخارجي في النمسا بقيادة المدرب الروماني كوزمين ضمن تحضيرات الفريق للموسم الجديد.