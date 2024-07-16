34 لاعباً في معسكر الكاراتيه استعداداً لـ «الآسيوية»

دشن 34 لاعباً ولاعبة، أول من أمس، معسكر المنتخب الوطني للكاراتيه، المقام حالياً في صالة نادي الشارقة للألعاب الفردية، استعداداً للمشاركة في بطولة آسيا للناشئين والشباب تحت 21 عاماً، المقررة في الفلبين خلال الفترة من 23 إلى 25 أغسطس المقبل.

ويتضمن المعسكر الممتد حتى موعد المغادرة إلى الفلبين، اختبارات بدنية وفنية لتطوير المهارات الحركية والتكتيكية، وبرامج شاملة بهدف الارتقاء بقدرات اللاعبين واللاعبات، ضمن الخطة الاستراتيجية التي وضعها الاتحاد للمشاركة في البطولات المقبلة.

وأكد نائب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي عضو المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي رئيس لجنة المنتخبات الوطنية، راشد عبدالمجيد آل علي، في تصريحات صحافية، أن «جهوداً كبيرة تبذل في سبيل الارتقاء بالمستوى الفني للاعبين قبل المشاركات الدولية المقبلة»، مشيراً إلى أن «النتائج والمراكز التي حققها اللاعبون واللاعبات في البطولات الآسيوية الماضية تعطي مؤشرات إيجابية».

وأوضح: «نعمل حالياً على زيادة انتشار اللعبة في الدولة، وتعزيز فرص التدريب والتطوير، وزيادة قاعدة اللاعبين والمدربين».