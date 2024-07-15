17 لاعباً في قائمة "ألعاب القوى" لمعسكري مصر وإثيوبيا

أعلن اتحاد الإمارات لألعاب القِوَى، اعتماد مشاركة 17 لاعبا ولاعبة، في معسكري الإعداد بكل من جمهورية مصر العربية وإثيوبيا، خلال شهري يوليو الجاري وأغسطس المقبل، استعدادا للمشاركة في أولمبياد باريس 2024، والبطولة العربية للناشئين بالمملكة العربية السُّعُودية في سبتمبر 2024.

وقرر الاتحاد اختيار 13 لاعبا ولاعبة، في فئتي الرمي والسرعات، لمعسكر الإعداد في العاصمة المصرية القاهرة من 14 يوليو الجاري إلى 13 أغسطس المقبل.

وتتألف القائمة، التي غادرت أمس، من سالم المقبالي، ومحمد عادل، وسلمى المري، واليازية طارق، وحسن طالب، وأحمد السعدي، وحمدان الدباني، وأحمد الكعبي، وعبد العزيز عيد، ومريم كريم، ومريم الفارسي، وسليمان عبدالرحمن، وأمينات قمر الدين.

وتضم قائمة المنتخب لفئة المسافات بمعسكر أثيوبيا، الذي يبدأ من 20 يوليو الجاري ويستمر حتى 19 أغسطس القادم، 4 لاعبين هم حمد صالح، ومكتوم أمين، وعبد اللطيف إسماعيل ومايد الكعبي، بالإضافة إلى المدرب محمد النويري.

وأكد علي حسن غزوان رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والحكام، أن المنتخب يستعد لمنافسات 100 متر، ضمن أولمبياد باريس 2024، عبر العداءة مريم الفارسي، والبطولة العربية للناشئين في المملكة العربية السعودية ضمن خطط وبرامج الاتحاد برئاسة سعادة اللواء الدكتور محمد المر لرفع مستوى جاهزية المنتخبات ومواصلة مسيرة الإنجازات.