الفرس "فاتنة" تظفر بكأس زايد للخيول العربية في إسبانيا

أحرزت الفرس "فاتنة" للخيالة السلطانية العمانية بإشراف المدرب فريدريك سانشيز، وقيادة الفارس مايكل فوريست، لقب سباق كأس زايد للخيول العربية الأصيلة على مضمار "سان سباستيان" بإسبانيا.

وفاز المهر "فولمنزيف" لكلوديا دي كابريلا، بإشراف ماسميليانو ناردوزي، وقيادة ريمزندو سالو بلقب سباق كأس "الوثبة ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة على مضمار مدينة ليفورنو كابريللي الإيطالية.

وأقيم السباقان أمس برعاية النسخة الـ 16 لمهرجان سباقات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان.

وشهد سباق "كأس زايد" لمسافة 1600 متر، مشاركة 4 خيول في عمر 4 سنوات فما فوق، وحصدت "فاتنة" اللقب بفارق رأس عن الجواد "أصلان الشحانية" لإسطبلات الشحانية بإشراف توماس دوميللو، وقيادة جوليوم جود جاي.

وجاء ثالثاً بفارق طول "إيشان دو بوزلس" لمارسيل ميزي، وإشراف فيليب سوجرب، وقيادة فال جوتيريز.

وظفر "فولمنزيف" بلقب كأس الوثبة "ستاليونز" للخيول العربية الأصيلة عمر 3 سنوات لمسافة 1950 مترا بفارق 5 أطوال عن رفيق اسطبله "فيسبروي" بقيادة جافينو سانا، وجاء ثالثا المهر "أورلاندو جو" لاورلاندو جايديتا، بإشراف ستيفانو ميتيني، وقيادة سيلفاتوري سولاس.

وام/حسن وهبي/سامي عبد العظيم/اسلامه الحسين