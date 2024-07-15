الطربان: تعاقدات دبا الحصن الجديدة تهدف إلى مواكبة المحترفين

دشن الفريق الأول لنادي دبا الحصن المعسكر التدريبي الخارجي في تركيا، استعداداً لخوض الموسم الجديد في دوري أدنوك للمحترفين بكرة القدم، حيث سيخوض أربع مباريات ودية.

ويبرز إلى الواجهة انضمام 20 لاعباً جديداً للفريق من مجموع 25 لاعباً يسمح قيدهم في الكشوفات الرسمية، بعد الاستغناء عن غالبية لاعبي فريق الصعود باستثناء الاحتفاظ ببعض العناصر التي يبرز منها اللاعبون نهيان العبدولي وعبدالله خصيف وأحمد الظهوري.

ومن أبرز اللاعبين الجدد، فلاح وليد ومحمد خلفان وعلي الظنحاني ووليد عنبر وحسين عباس.

وأكد رئيس شركة نادي دبا الحصن لكرة القدم محمد عبدالله الطربان، أن الاستعانة بلاعبين جدد من خارج فريق الصعود يهدف إلى بناء فريق جديد قادر على تحقيق حلم النادي بالبقاء في المحترفين، وقال لـ«الإمارات اليوم»: «تعاقدنا مع لاعبين بمواصفات فنية تؤهلهم لخوض منافسات دوري المحترفين، وهذا الأمر يُعد من الأمور الأساسية للفرق الصاعدة حديثاً، بسبب وجود فارق فني بين لاعبي الدرجة الأولى والمحترفين في الكثير من المواصفات، ومنها قوة المنافسة والمستوى الفني العالي وخبرة التعامل مع ضغط المباريات وغيرها من الأمور».

وتابع: «نعتز بجميع لاعبي النادي خصوصاً نجوم فريق الصعود من الهواة، ونؤكد أنهم كانوا على مستوى المسؤولية، ولم يكن هنالك قصور من أي منهم، ولكننا وجدنا أن التغيير أمر ضروري لمواكبة الفرق الأخرى في المحترفين».

وأضاف: «درسنا التجارب السابقة التي مرت بها الأندية الصاعدة، والتي نجح بعضها في تفادي الهبوط والبقاء، وأيضاً التي عادت إلى دوري الأولى واستخلصنا العبر من تلك التجارب، وطموحنا النجاح في البقاء».

كما أكد الطربان: «نتطلع للاستفادة من المعسكر التدريبي الخارجي، ومن المباريات الودية التي سيخوضها الفريق في تركيا لتقوية بعض المراكز الأساسية في التشكيلة لخوض المباريات الرسمية».

وشدد على أن النادي حريص على تقديم أفضل الجهود والدعم للجهازين الفني والإداري واللاعبين، مثمناً جهود مدرب الصعود المصري طارق السيد عبدالغفار داعياً الجمهور لوقفة قوية مع الفريق.

وتضم البعثة الإدارية علي الطنيجي وعبيد الطنيجي وسعيد النقبي وخالد الريامي، والجهاز الفني بقيادة المدرب البرازيلي كايو زاناردي.