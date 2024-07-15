عجمان إلى معسكر صربيا.. ويخوض 4 مباريات ودية

غادرت، صباح أمس، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي عجمان إلى صربيا، لإقامة معسكر خارجي في إطار استعداداته للموسم الجديد.

وضمت البعثة كلاً من، علي الحوسني، محمد يوسف، يوسف أحمد، أحمد يعقوب لحراسة المرمى. ومحمد إسماعيل، أحمد عيسى، فرح بن نجيمه، عايض خميس، عبدالرحمن راكان، عبدالله صالح، ميلوش، نوفاك، وليد اليماحي، سعود سعيد، ومحمد سبول «للدفاع». وأنس أمطيطش، بلال يوسف، عبيد محمد، حسن إبراهيم، عصام فائز، عبدالله عبدالعزيز، أيمن الحسوني، سيف راشد، ياسين جابري، وهيكل الشخاوي «وسط الملعب». وسعد الهداني، عبيد الزعابي، فيكتور هنريكي، روكي، ووليد أزارو «للهجوم».

وخرج من قائمة الفريق المسافرة لصربيا، ناصر عبدالهادي، بداعي الإصابة، ومحمد هلال، وعلي مدن، لانتهاء عقديهما مع البرتقالي.

وسيخوض عجمان أربع مباريات ودية خلال معسكر صربيا الذي سينتهي يوم السادس من أغسطس.

وكان البرتقالي، قد اختتم المرحلة الأولى من تحضيراته على ملعبه بمشاركة جميع اللاعبين المقيدين في قائمة الفريق للموسم الجديد، وسط حالة من الارتياح من جانب المدرب الصربي غوران على الجاهزية البدنية لجميع لاعبي الفريق.